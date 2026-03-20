Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Ladendiebstahl und seine Folgen

Bornheim (ots)

Am 19.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 15:00 Uhr ein Ladendiebstahl in einem örtlichen Baumarkt gemeldet. Vor Ort konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 27 Jahren angetroffen werden. Sie sollen mehrere Schleifaufsätze entwendet haben. Die Schadenshöhe liegt im zweistelligen Bereich. Die entwendeten Waren konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde jedoch der PKW der Beschuldigten auf einem Parkplatz festgestellt. In diesem befanden sich die entwendeten Schleifaufsätze. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich weitere Verstöße: Der PKW verfügte nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung, zudem waren Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurden. Der 21 jährige Beschuldigte besitzt außerdem keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die beiden Personen müssen sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

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