PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere auf einen Streich

Meiningen (ots)

Am späten Freitag Abend ging den Beamten der PI Meiningen ein "dicker Fisch " ins Netz, zumindest was es die Anzahl der begangenen Taten angeht. Im Rahmen der Streife stellten die Beamten den Fahrer eines E-Bikes fest, welcher, obwohl dies nicht erlaubt ist, während der Fahrt telefonierte. Der 39 - Jährige wurde angehalten, das Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und der Fahrer auf Fahrtauglichkeit geprüft. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike manipuliert war, so dass es so schnell fuhr, dass eine Fahrerlaubnis erforderlich wäre und dieses auch versichert werden müsste. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Außerdem war das Fahrrad vermutlich gestohlen, so dass dieses durch die Beamten sichergestellt wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich dann noch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, so dass dieser die bestehende Geldbuße auch noch vor Ort bezahlen musste. Zu allem Überfluss führte er das Pedelec unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, so dass er die Beamten im Anschluss auch noch ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste. Nachdem alles aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden durfte der Mann dann aber wieder nach Hause und muss nun abwarten, was für eine Strafe im Rahmen des Verfahrens gegen ihn erlassen wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:48

    LPI-SHL: zwei Unfälle fast zeitgleich auf gleicher Strecke

    Heldburg (ots) - Am Samstag, den 10.01.2026, kam es auf der L2675 zwischen Bad Colberg und Heldburg fast zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen. Um ca. 13:45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger Fahrer eines Jeep Compass die benannte Strecke von Bad Colberg aus in Richtung Heldburg und kam hierbei ca. 500 Meter vor der Ortslage Heldburg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:43

    LPI-SHL: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wasungen

    Wasungen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte ein junger Mann sein Auto auf einer Grünfläche in Wasungen, Schöppenwerthgasse. Als er gegen 02:30 Uhr zu seinem Auto zurückkommt bemerkt er, dass jemand sein Fahrzeug beschädigt hat, indem der Täter vermutlich mit einem anderen Fahrzeug gegen das geparkte Auto stieß. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:37

    LPI-SHL: Betrugsmasche Internet

    Rhönblick (ots) - Am vergangenen Donnerstag kam es in der Gemeinde Rhönblick zu einer bereits bekannten Betrugsmasche bei einer 64jährigen Frau. Während diese am Laptop arbeitete wurde dieser durch die unbekannten Täter gesperrt, auf ihrem Bildschirm erschien eine Telefonnummer, welche sie zur Behebung des Problems anrufen sollte. Dies tat die Frau, der Mann am anderen Ende täuschte vor, dass Unbekannte Geld von ihrem Konto abbuchen wollen. Der Unbekannte am Telefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren