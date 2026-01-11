Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere auf einen Streich

Meiningen (ots)

Am späten Freitag Abend ging den Beamten der PI Meiningen ein "dicker Fisch " ins Netz, zumindest was es die Anzahl der begangenen Taten angeht. Im Rahmen der Streife stellten die Beamten den Fahrer eines E-Bikes fest, welcher, obwohl dies nicht erlaubt ist, während der Fahrt telefonierte. Der 39 - Jährige wurde angehalten, das Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und der Fahrer auf Fahrtauglichkeit geprüft. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike manipuliert war, so dass es so schnell fuhr, dass eine Fahrerlaubnis erforderlich wäre und dieses auch versichert werden müsste. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Außerdem war das Fahrrad vermutlich gestohlen, so dass dieses durch die Beamten sichergestellt wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich dann noch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, so dass dieser die bestehende Geldbuße auch noch vor Ort bezahlen musste. Zu allem Überfluss führte er das Pedelec unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, so dass er die Beamten im Anschluss auch noch ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste. Nachdem alles aufgenommen und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden durfte der Mann dann aber wieder nach Hause und muss nun abwarten, was für eine Strafe im Rahmen des Verfahrens gegen ihn erlassen wird.

