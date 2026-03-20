Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überflug sorgt für Notrufe

Edenkoben/Altdorf/Böbingen (ots)

Anlässlich eines feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr im Stadion Wrede in Germersheim, kam es am gestrigen Veranstaltungstag zu mehreren angekündigten Tiefflügen militärischer Luftfahrzeuge im Bereich der Südpfalz. Infolge der ungewohnten Flugbewegungen gingen mehrere Notrufe und Anfragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bei der PI Edenkoben ein. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 8620730 bzw. https://s.rlp.de/Tiefflug können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden.

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