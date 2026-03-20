PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Überflug sorgt für Notrufe

Edenkoben/Altdorf/Böbingen (ots)

Anlässlich eines feierlichen Gelöbnisses der Bundeswehr im Stadion Wrede in Germersheim, kam es am gestrigen Veranstaltungstag zu mehreren angekündigten Tiefflügen militärischer Luftfahrzeuge im Bereich der Südpfalz. Infolge der ungewohnten Flugbewegungen gingen mehrere Notrufe und Anfragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern bei der PI Edenkoben ein. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 - 8620730 bzw. https://s.rlp.de/Tiefflug können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit Fragen oder Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Florian Zeitler

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 08:34

    POL-PDLD: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstellengebäude

    Oberhausen (ots) - Im Zeitraum 09.-19. März versuchten bisher unbekannte Täter vergeblich, durch Hebeln an einem vergitterten Fenster in das Tankstellengebäude in Oberhausen zu gelangen. Wer dahingehend im Tatzeitraum etwas verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 07:20

    POL-PDLD: Bornheim - Ladendiebstahl und seine Folgen

    Bornheim (ots) - Am 19.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 15:00 Uhr ein Ladendiebstahl in einem örtlichen Baumarkt gemeldet. Vor Ort konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 21 und 27 Jahren angetroffen werden. Sie sollen mehrere Schleifaufsätze entwendet haben. Die Schadenshöhe liegt im zweistelligen Bereich. Die entwendeten Waren konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Im Rahmen der weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren