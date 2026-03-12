Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 21-Jährigen, der am Montag in Reichbach festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen (09.03.2026), kurz vor ein Uhr, war einer Streife des Polizeireviers Esslingen ein Seat Ibiza aufgefallen, der in der Kanalstraße mit laufendem Motor am Fahrbahnrand stand und dessen Fahrer den Eindruck erweckte, dort zu schlafen. Bei der nachfolgenden Kontrolle erkannten die Polizeibeamten eine Schusswaffe unter dem Fahrersitz, weshalb der Fahrer zunächst in Gewahrsam genommen wurde. Bei der nachfolgenden, von der Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordneten Durchsuchung des Autos, fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten mehrere hundert Gramm Marihuana, Haschisch, sowie mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld, ein Messer und weitere dealertypische Utensilien. Zudem stießen sie auf mehrere Zulassungsbescheinigungen für andere Fahrzeuge. Wie sich weiter herausstellte, war der Seat nicht zugelassen und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes, ebenfalls bereits abgemeldetes Fahrzeug ausgegeben worden. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.

Der einschlägig polizeibekannte, vorbestrafte und wohnsitzlose Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Der Mann wurde noch am gleichen Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 21-jährige deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

