Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Kokain ist am Dienstag, den 10. März 2026, ein 21-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnanschrift wurden Drogen und andere Beweismittel beschlagnahmt. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch anderweitige Ermittlungen in der Rauschgiftszene war der 21-Jährige ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Reutlingen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten rund 18 Gramm Kokain und mehrere Hundert Euro Bargeld. Außerdem stießen sie auf verschreibungspflichtige Medikamente sowie mehrere Messer.

Der 21-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde vorläufig festgenommen und am selben Tag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft sowie den Absatzwegen der Drogen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell