Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu versuchtem Raubdelikt gesucht; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Mann von Zug erfasst; Person in Polizeigewahrsam; Diebesgut aus Fahrzeugen gestohlen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Unfall mit verletztem Fußgänger

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein angefahrener Fußgänger am Mittwochabend in eine Klinik gebracht werden. Ein 87-Jähriger befuhr gegen 19.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLK die Friedrich-List-Straße in Richtung Honau. Kurz vor der Einmündung der Nebelhöhlestraße übersah er das Rotlicht der dortigen Fußgängerbedarfsampel. Trotz einer Vollbremsung erfasste der Senior mit seinem Wagen einen 40-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Grafenberg (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung der K6713 in die B313 ereignet hat. Eine 48-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Seat Arona auf der Kreisstraße von Tischardt kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links aus Richtung Grafenberg kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot 208. Dessen 66 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei wurde zudem noch der 4er BMW eines 23-Jährigen beschädigt, der auf der Linksabbiegespur wartete um nach Tischardt einbiegen zu können. Der Peugeot-Fahrer wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge bei der Kollision leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Zur Reinigung der Fahrbahn, die sich bis etwa 20 Uhr hinzog, war die Straßenmeisterei im Einsatz. (cw)

Reutlingen (RT): Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in ein Firmengebäude in der Ferdinand-Lassalle-Straße eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich gegen 01.15 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Stehlenswertem fand der Einbrecher eine Geldkassette, mit welcher er anschließend flüchten konnte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der Täter unerkannt entkommen. Der hinterlassene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Reutlingen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Oberen Gasse in Sondelfingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, verschafften sich wohl mehrere Unbekannte durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Gebäude und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nicht gestohlen. Allerdings beträgt der hinterlassene Sachschaden circa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen zufolge wartete ein Dreijähriger zusammen mit seiner Mutter und weiteren Angehörigen kurz vor 16 Uhr an der Haltestelle Roanner Straße in Sondelfingen auf den Linienbus. Als dieser mit geringer Geschwindigkeit in die Haltebucht einfuhr, stolperte der Junge vom Gehweg auf die Fahrbahn und wurde vom Bus am Fuß erfasst. Hierbei erlitt der Dreijährige schwere Verletzungen, weshalb er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurde. Im Bus war niemand verletzt worden. (mr)

Nürtingen (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Oberboihingen und Nürtingen ereignet. Ein Mann hatte sich gegen 8.10 Uhr vor eine in Richtung Tübingen fahrende Bahn begeben. Er wurde daraufhin von dem Zug erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der Bahnverkehr musste für etwa zweieinhalb Stunden unterbrochen werden. (ms)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Fußgänger übersehen und angefahren

Schwere Verletzungen hat ein Angestellter am Mittwochabend erlitten, als es auf einem Werksgelände in der Bernhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Der 46-jährige Mitarbeiter war gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf dem Firmengelände unterwegs, als ihn der 55 Jahre alte Fahrer eines Iveco Transportes beim Rangieren übersah. Durch die Kollision mit der Fahrzeugfront wurde der 46-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich kein Sachschaden. (nf)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall B 27

Ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag auf der B 27 entstanden. Ein 41-Jähriger war gegen 9.10 Uhr mit einem Ford Fiesta auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Zeppelintunnel bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf den Transporter eines 48 Jahre alten Mannes auf. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Kurz nach zehn Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B 27 wieder frei befahrbar. (ms)

Ostfildern (ES): Nach versuchter Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Ein 28-Jähriger musste am Mittwochnachmittag in Nellingen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann betrat nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 16.40 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale in der Hindenburgstraße und schrie unkontrolliert umher. Außerdem soll er gegen die Schiebetür der Filiale getreten haben. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der 28-Jährige derart unkooperativ, dass er im Zuge der Durchsuchung zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Gegen die Maßnahmen leistete er Widerstand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Er sieht nun außerdem einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

Lenningen (ES): Einbruch in Gaststätte

In die Bahnhofsgaststätte in der Parkstraße ist ein Unbekannter in den frühen Morgenstunden am Donnerstag eingebrochen. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8.20 Uhr verschafft sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, wobei er sich augenscheinlich verletzte. Dort durchwühlt er mehrere Schränke und entwendete unter anderem Bargeld sowie Essen und Getränke. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 750 Euro. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Starzach (TÜ): Zeugen zu versuchtem Raubdelikt gesucht

Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem versuchten Raubdelikt, das sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, in der Dr.-Eberhard-Buse-Straße in Starzach-Börstingen ereignet hat und dessen Hintergründe noch ungeklärt sind. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte dort ein 66-Jähriger das Gelände einer Garagenhalle mit seinem silbernen Aston Martin verlassen, als ein mit drei Männern besetzter silberner Porsche Macan mit ausländischen Kennzeichen die Ausfahrt blockierte. Daraufhin stiegen zwei Unbekannte aus dem Porsche aus, wobei einer der Männer den im Auto sitzenden 66-Jährigen mit einer Schusswaffe bedrohte. Beim Versuch zu flüchten, kollidierte der 66-Jährige mit seinem Wagen mit dem Porsche, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Schließlich gelang es dem unverletzt gebliebenen Geschädigten, in Richtung Rottenburg davonzufahren und die Polizei zu verständigen. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise zur Tat oder dem beschädigten Porsche Macan erbittet die Kriminalpolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400. (mr)

Tübingen (TÜ): In Krankenhaus gebracht

Eine Radfahrerin musste nach einem Sturz am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige war mit ihrem S-Pedelec kurz nach 17.30 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Alberstraße abbiegen. Dabei geriet sie offenbar gegen den Bordstein und kam zu Fall. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung ihrer Verletzungen kam die Frau in eine Klinik. Der geschätzte Schaden am Pedelec beträgt circa 250 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Einbruch in eine Apotheke

In eine Apotheke in der Hechinger Straße ist am frühen Donnerstagmorgen ein Unbekannter eingebrochen. Kurz nach drei Uhr verschaffte sich ein Krimineller durch Aufhebeln einer Türe gewaltsam Zutritt in die Räume. Diese durchsuchte er in der Folge nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Balingen (ZAK): Einbrüche in Firmen

Gleich zwei Firmen und eine Sporthalle sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Auf Stetten und der Lange Straße von unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr und sechs Uhr schlugen die Täter bei allen drei Gebäuden ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg bei einer Firma und der Sporthalle ins Innere. Die Räumlichkeiten wurden nach Stehlenswertem durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus einer Firma Bargeld entwendet. Ob sie weiteres Diebesgut erlangten, ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Bei einer Firma waren die Kriminellen nicht im Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Balingen hat in allen Fällen mit den Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Balingen (ZAK): Diebesgut aus Fahrzeugen gestohlen (Zeugenaufruf)

Aus mehreren Fahrzeugen soll ein 25-Jähriger über einen Zeitraum von mindestens einer Woche unterschiedliche Wertgegenstände entwendet haben. Der Tatverdächtige soll dabei in den Teilorten Frommern, Dürrwangen, Weilstetten sowie Engstlatt zwischen Dienstag, dem 3., und Donnerstag, dem 11. März, unterwegs gewesen sein. Die Wertsachen sind dabei aus offenbar unverschlossenen Autos gestohlen worden. Bei dem Tatverdächtigen, der bei einer Personenkontrolle festgestellt wurde, konnte unter anderem folgendes Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden: drei Armbanduhren, eine Sonnenbrille, ein Parfüm, ein Gehörschutz sowie eine Lautsprecherbox. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Eigentümer von Fahrzeugen, diese immer abzuschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen. Weitergehende Hinweise und Ratschläge zur Sicherung von Fahrzeugen finden sie auf unserer Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (ar)

