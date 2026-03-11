Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen; Hund verendet; in mehreren Fällen Zeugen gesucht

Reutlingen (ots)

Versuchter Handtaschenraub (Zeugenaufruf)

Wegen eines versuchten Raubdelikts, das nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, ermittelt die Polizei seit Dienstagnachmittag gegen einen Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 14 Uhr eine Jugendliche zu Fuß auf Höhe des Spielplatzes im Giengener Weg unterwegs, als der Täter versuchte, deren Handtasche zu entreißen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Danach drückte der Unbekannte der Jugendlichen noch einen Schlagring ins Gesicht, wodurch die Geschädigte leicht verletzt wurde. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß und schlank. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Basecap und hat blaue Augen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Auffahrunfall (Zeugenaufruf)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagabend in der Stuttgarter Straße gekommen. Gegen 20.05 Uhr befuhr der 26-jährige Mercedes-Benz CLS Fahrer die Stuttgarter Straße auf dem linken Fahrstreifen stadtauswärts, als ein 36 Jahre alter Fahrer mit seinem Porsche Cayenne vor dem Mercedes von dem rechten ebenfalls auf den linken Fahrstreifen wechselte. Nachfolgend kam es zu Kollision. Der Mercedes war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Tübingen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07071/972-0 entgegen. (nf)

Reutlingen (RT): Einbrüche in Firmen

Gleich vier Firmen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Carl-Zeiss-Straße von unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 23.45 Uhr und drei Uhr schlugen die Kriminellen bei drei Gebäuden die Fenster ein und gelangten auf diesem Weg ins Innere. Dort wurden diverse Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht. Bei einer Firma sind sie in einen Lager- sowie einen Bürocontainer eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist, bis auf einen niedrigen Bargeldbetrag, nichts entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich bei den angegangenen Unternehmen auf schätzungsweise 6.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat in allen Fällen mit den Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Reutlingen (RT): Gegen Verkehrszeichen geprallt

Am Dienstagmittag ist ein 72-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er mit seinem Fahrrad im Stadtteil Mittelstadt gestürzt war. Nach eigenen Angaben kollidierte der Senior gegen 12.25 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Neckartenzlinger Straße mit einem Verkehrszeichen und begab sich im Anschluss in verletztem Zustand nach Hause. Von dort aus wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, wonach der Mann in ein Klinikum gebracht wurde. Bei der späteren polizeilichen Überprüfung der Unfallstelle wurden keine Fremdschäden festgestellt, über die Schadenshöhe am Fahrrad liegen derzeit keine Informationen vor. (tr)

Lichtenwald (ES): Hund verendet, Frau verletzt (Zeugenaufruf)

Für eine Hündin ist am Dienstagvormittag, gegen 9.10 Uhr, in Hegenlohe jede Hilfe zu spät gekommen, nachdem das Tier eine bislang unbekannte Substanz aufgenommen hatte und kurz darauf verendet war. Die 58-jährige Hundehalterin kam ihrem Tier noch zur Hilfe, indem sie versuchte, den Mundraum auszuräumen. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Hündin hatte den unbekannten Stoff in Verlängerung der Straße Gassenäcker, unmittelbar neben einem Wasserturm, aufgenommen. Sowohl der Auffindeort als auch der nahegelegene Bereich in Richtung eines Ferienheims wurden durch mehrere Polizeistreifen abgesucht, hierbei wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Noch am Dienstag haben Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Ein Ergebnis der Stoffanalyse der bislang unbekannten Substanz, die in Teilen gesichert wurde, liegt noch nicht vor. Die Polizei sucht unter Telefon 0711/3990-330 Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Waldstücks um den Wasserturm gemacht haben. (tr)

Neuhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 1209 bei Neuhausen entstanden. Ein 20-Jähriger bog gegen 18.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan von einem Feldweg herkommend auf die Landesstraße ein. Hierbei nahm er einem 26 Jahre alten Lenker eines Ford Tourneo die Vorfahrt. Dieser war von der Autobahn herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Der Citan war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Westumfahrung kurzzeitig gesperrt werden, so dass es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 19 Uhr war die L 1209 geräumt und wieder frei befahrbar. (ms)

Esslingen (ES): Fußgängerin von Auto erfasst

Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine Renault-Lenkerin rückwärts aus einer Einfahrt auf die Ostdeutsche Straße und touchierte hierbei eine hinter dem Wagen laufende Seniorin. Diese stürzte daraufhin zu Boden. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die Seniorin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einer nachträglich gemeldeten Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag in Echterdingen ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Unbekannter mit einem gelben Transporter mit offener Ladefläche gegen 16.40 Uhr auf der Tübinger Straße ortseinwärts unterwegs und bog nach links in die Martin-Luther-Straße ein. Hierbei erfasste der Wagen eine Elfjährige, die zusammen mit einer Angehörigen gerade die Straße queren wollte. Das Mädchen erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der unbekannte Lenker des Transporters mit ES-Kennzeichen fuhr unerlaubt weiter. Polizei oder Rettungsdienst wurden nicht gerufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gelben Transporter bzw. dessen Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Geislingen (ZAK): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 7128 erlitten. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 34 Jahre alter Linienbus-Lenker gegen 13.45 Uhr auf der Kreisstraße von Geislingen herkommend in Richtung Isingen unterwegs. Dabei fuhr er wohl aufgrund von Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden 55-Jährigen auf einem Rennrad auf. Dieser prallte dadurch gegen die Frontscheibe des Busses und kam nachfolgend im rechten Straßengraben zum Liegen. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Busfahrer sowie die circa 30 Fahrgäste waren unverletzt geblieben. Im Zuge der Unfallaufnahme, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger einbezogen wurde, musste die K 7128 mit Unterstützung der Straßenmeisterei voll gesperrt werden. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. (mr)

