Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Falsche Handwerker unterwegs, Kellerbrand, Unfälle, Kupferdieb erwischt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Von falschem Handwerker bestohlen - (Zeugenaufruf)

Von einem dreisten Kriminellen ist eine Seniorin am Dienstagvormittag in der Gerhart-Hauptmann-Straße bestohlen worden. Kurz nach elf Uhr klingelte ein Unbekannter an deren Türe und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er log der Frau vor, die Steckdosen überprüfen zu müssen. Die Seniorin schenkte dem Betrüger Glauben und begleitete ihn ins Obergeschoss, wobei dieser offensichtlich die Haustüre einen Spalt weit offenstehen ließ. Währenddessen schlich sich sein Komplize in die Wohnung und durchsuchte das Erdgeschoss nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auf Bargeld, mit dem beide in der Folge flüchteten. Erst nachdem die Kriminellen über alle Berge waren, fiel der Diebstahl auf. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Hinweise.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Besuch von Fremden bekommen, egal für wen sich diese ausgeben. Insbesondere dann, wenn die Unbekannten Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung verlangen.

- Fragen sie beispielweise bei angeblichen Handwerkern oder Vertretern bei den jeweiligen Unternehmen telefonisch nach der Richtigkeit des Besuchs.

- Lassen sie den Unbekannten während Ihrer Überprüfung vor der Türe warten und schließen Sie diese auf jeden Fall. Das ist keineswegs unhöflich. Ein echter Handwerker hat dafür Verständnis.

- Ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. Weitere Tipps und Hinweise hierzu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (cw)

Metzingen (ES): Kellerbrand

Eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus sorgte am Montagmorgen für einen Einsatz der Rettungskräfte in der Ulmer Straße. Gegen neun Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil aus den Kellerräumen starker Rauch drang. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Gebäudehälfte bereits vollständig verraucht. Ein Teil der Bewohner hatte das Haus bereits verlassen. Die restlichen Bewohner wurden von der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz war, evakuiert. Der Brand an einem Wäschetrockner konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mit angefahrene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an dem Gerät brandursächlich gewesen sein. Drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die restlichen Hausbewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (jw)

Zwiefalten (RT): Nach Überholmanöver Führerschein beschlagnahmt

Ein 34-Jähriger musste nach einem gefährlichen Überholmanöver am frühen Dienstagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen fünf Uhr mit einem Ford Transit auf der B 312 in Fahrtrichtung Riedlingen unterwegs. Wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang von Zwiefalten setzte er im langgezogenen Kurvenbereich zum Überholen eines Pkw sowie eines Sattelzugs an. Als sich der Ford auf Höhe des Führerhauses befand, kam ein weiterer Sattelzug entgegen. Die beiden Laster-Fahrer versuchten daher, jeweils nach rechts auszuweichen. Dennoch streifte der Ford an beiden Fahrerkabinen entlang. Durch die Trümmerteile wurde außerdem ein Skoda Rapid beschädigt. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge etwa 16.000 Euro. Der Führerschein des 34-Jährigen wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Mit Scheune kollidiert

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in Immenhausen ereignet. Kurz nach 18.30 Uhr war eine VW-Lenkerin auf der Härtenstraße von Mähringen herkommend unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Stromkasten und kollidierte mit einer Scheune. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. An ihrem Auto, das abgeschleppt werden musste, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstanden sein. Die Beschädigungen an der Scheune werden vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch das Stromnetzunternehmen an den Unfallort ausgerückt. (mr)

Balingen (ZAK): Kupferdieb ertappt

Genau im richtigen Moment am richtigen Ort ist eine Polizeistreife in Balingen am frühen Dienstagmorgen gewesen. Gegen 3.40 Uhr fiel den Beamten im Stadtteil Dürrwangen ein Fahrradfahrer auf, der ein Kupferfallrohr transportierte. Schnell stellte sich heraus, dass der 58-jährige Mann dieses zuvor an einem Wohngebäude in der Ebinger Straße entwendet hatte. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Dieb wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob er für weitere Diebstähle von Wertstoffen in Frage kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell