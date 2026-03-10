Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrecher gestört; Telefonbetrüger (Warnhinweis); Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Kollision mit Gegenverkehr

Zu einer zeitweisen Vollsperrung der L 230 zwischen Gönningen und Genkingen hat ein Verkehrsunfall mit Verletzten am Montagmittag geführt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Peugeot-Lenker die Landesstraße von Gönningen herkommend. In der letzten Rechtskehre vor Genkingen geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem Lkw eines 39-Jährigen, der in Richtung Gönningen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gedreht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten der 18-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 25.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Nach einer anfänglichen Vollsperrung konnte der Verkehr gegen 14.45 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 18.15 Uhr war die L 230 gänzlich geräumt. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an den Unfallort ausgerückt. (mr)

Reutlingen (RT): Nach Fahrradsturz leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Sturz am Montagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige befuhr gegen 09.30 Uhr mit seinem Rad die Wörthstraße, als ihn von hinten eine 47 Jahre alte Skoda-Fabia-Fahrerin überholte. Aufgrund der engen Fahrbahn und dem damit einhergehenden geringen Abstand zwischen den beiden Beteiligten bremste der Radfahrer stark und kam infolge zu Fall. Es kam zu keinem Kontakt zwischen den Fahrzeugen, sodass kein materieller Sachschaden entstand. Der 36-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und begab sich vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. (nf)

Wernau (ES): Nach Verkehrsunfallflucht Polizeibeamte angegriffen

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht eine 34-Jährige entgegen, die am Montagabend in der Bonyháder Allee einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 22.10 Uhr war die Polizei von einer 20 Jahre alten BMW-Fahrerin verständigt worden. Diese hatte mit ihrem Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bonyháder Allee geparkt und sich mit ihrer Begleitung noch im Auto aufgehalten, als die 34-Jährige versuchte mit ihrem Lexus hinter ihr auszuparken. Dabei hatte die Lexus-Fahrerin offenbar Schwierigkeiten und prallte bei ihren mehrfachen Rangiermanövern gegen den BMW. Obwohl die BMW-Fahrerin ausstieg, um die Fahrerin anzusprechen, setzte die 34-Jährige ihre Ausparkversuche fort und entfernte sich in der Folge, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Lexus wenig später auf dem Parkplatz am Kreisverkehr Bruckenwasen/Esslinger Straße samt der Fahrerin parkend angetroffen werden. Bei der nachfolgenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen. Die Fahrerin verhielt nicht nur unkooperativ und aggressiv, sondern widersetzte sich der Kontrolle, sodass sie zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Auch der nachfolgenden Blutentnahme versuchte sie sich durch Fußtritte gegen die Polizeibeamte zu entziehen. Dabei griff sie die Beamten nicht nur an, sondern bespuckte und beleidigte sie fortlaufend. Erst nach der Blutentnahme beruhigte sie sich soweit, dass der Gewahrsam aufgehoben und sie wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Ernstlich verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Fahrerlaubnis der Beschuldigten dauern an. (cw)

Nürtingen (ES): Aufmerksamer Nachbar bemerkt Einbrecher

Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber ist am Montagabend nach flüchtigen Einbrechern in Nürtingen gefahndet worden. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 20 Uhr einen Lichtschein in einem Wohnhaus in der Balinger Straße. Als er nachschaute, vernahm der Zeuge Stimmen aus dem Inneren und verständigte die Polizei. Bis zu deren Eintreffen waren die Unbekannten über die zuvor aufgehebelte Terrassentür geflüchtet. Ob sie beim Durchwühlen des Mobiliars etwas entwendeten, muss noch ermittelt werden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Dettingen/Erms (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Einmündung Wilhelm-Maybach-Straße / Uracher Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 21.10 Uhr mit seinem Mercedes C 200 die Wilhelm-Maybach-Straße in Richtung der Uracher Straße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen VW Caddy-Fahrers und es kam zur Kollision. Es wurde niemand verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (jw)

Esslingen (ES): Durch Schockanruf betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Esslingen ist im Laufe des Montags von dreisten Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um Bargeld und Wertgegenstände in fünfstelligem Wert gebracht worden. In einem Telefonanruf gaukelte ein Unbekannter vor, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Bezahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift an eine Komplizin des Anrufers Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro. Später flog der Betrug auf. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell