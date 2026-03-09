Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Reutlingen (ots)

Ohmden (ES): Verkehrsunfall fordert Menschenleben

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden gekommen. Laut Zeugenangaben und ersten Ermittlungen verlor ein 20 Jahre alter Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, auf seinem Weg in Richtung Ohmden, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt. Die Kawasaki schlitterte daraufhin samt Fahrer in den Gegenverkehr, wo sie von einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 61-Jährigen erfasst wurden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Verkehrsteilnehmer und die alarmierten Rettungskräfte erlag der 20-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Verkehrspolizei Esslingen, in Zusammenarbeit mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragten Gutachter untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Derzeit dauern die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge noch an, weshalb der Verkehr umgeleitet wird.

