Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl, Einbruchsdelikte, Pkw-Diebstahl, Verkehrsunfälle, Brand verhindert

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Diebstahl von Baustelle (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag eine Mörtelmischpumpe von einer Baustelle in der Finkenstraße entwendet. In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, beschädigten die Kriminellen eine Bautür mit massiver Gewalt, um so in das Objekt zu gelangen. Dort transportierten sie die Baumaschine mit der Bezeichnung "G4 X Super Mischpumpe" der Marke Knauf im Wert von circa 8.000 Euro auf noch ungeklärte Art und Weise ab. Ob noch weitere Werkzeuge gestohlen wurden, steht zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07381/9364-0 Hinweise entgegen. (ar)

Münsingen (RT): Hochwertige E-Bikes gestohlen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Bertha-Benz-Straße am frühen Sonntagmorgen. In der Zeit zwischen 1.50 Uhr und kurz vor vier Uhr verschafften sich wohl mehrere Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von tausenden Euro. Zum Abtransport der Fahrräder kam nach derzeitigem Kenntnisstand ein Kleinlaster zum Einsatz. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk in der Ulmer Straße sind drei Unbekannte am frühen Montagmorgen eingebrochen. Gegen 3.15 Uhr verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Unbekannte über eine Türe gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. Offenbar wurden sie durch die Alarmanlage gestört und flüchteten unbekannt. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Kirchheim (ES): Reifenstecher unterwegs

In der Nacht zum Sonntag hat ein Reifenstecher sein Unwesen in der Kopernikusstraße und der Straße Badwiesen in Kirchheim getrieben. In der Zeit von 22 Uhr bis zehn Uhr zerstach der Unbekannte an einem Ford Transit, zwei Mercedes-Benz Sprinter und einem Renault Master einen Reifen, an dem Transit sogar zwei. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Hochwertiger Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Fahrzeug im Wert von über 100.000 Euro ist vermutlich in der Nacht zum Samstag in Nellingen gestohlen worden. Der ein Jahr alte, smaragdgrüne Mercedes-Benz G 500 mit dem amtlichen Kennzeichen ES - RY 621 war in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz einer Behinderten-Werkstatt in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Der Besitzer erstattete erst am Montagmorgen Anzeige. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter Telefon 0711/3416983-0 um sachdienliche Hinweise insbesondere dem Verbleib des teuren Autos. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Am Sonntagnachmittag hat ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Der junge Mann befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Zweirad die Schorndorfer Straße in Richtung Esslingen. Am Kreisverkehr am Ortsausgang kam er im Bereich der Einmündung zur Parkstraße aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Zweiradlenker leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Leichtkraftkrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. (ar)

Altenriet (ES): Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag verletzt worden. Der 30-Jährige befuhr gegen elf Uhr die Walddorfer Straße, als er aus noch unbekannter Ursache zu Fall kam. Aufgrund seiner beim Sturz erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand einer Gartenhütte verhindert

In einem Schrebergarten in Musberg ist es am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Brand gekommen. Durch eine aufmerksame Passantin wurde das Feuer in dem Gartenabteil gemeldet. Die ebenfalls ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand neben der Gartenhütte mit einem Feuerlöscher bekämpfen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf diese verhindert werden konnte. Durch die Hitzeentwicklung wurde lediglich ein Blumentopf beschädigt, sodass es zu keinem erheblichen Schaden kam. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen. (nf)

Rottenburg (TÜ): Nach Sturz in Krankenhaus gebracht

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Sturz am Sonntagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der 59-Jährige war kurz nach elf Uhr mit seinem Mountainbike auf einem Feldweg parallel zur L 1361 zwischen Baisingen und Mötzingen unterwegs. Dabei kam er wohl aufgrund des verschmutzten Untergrunds zu Fall und verletzte sich hierbei. Am Fahrrad entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Seniorin angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Ebingen erlitten. Ein 54-Jähriger parkte kurz vor 14 Uhr rückwärts mit einem Mercedes-Benz Vito in der Schillerstraße aus. Hierbei erfasste er eine 89 Jahre alte Fußgängerin, die sich auf dem Gehweg befand. Durch die Kollision kam sie zu Fall und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell