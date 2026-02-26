Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallabschlussmeldung - Verkehrsunfall B 50

Hirschfeld Bahnhof (ots)

Ergänzend zur Unfallerstmeldung:

Ein Pkw-Fahrer fuhr von Morbach in Richtung Büchenbeuren. Kurz hinter der Hirschfelder Kreuzung geriet er aus bis dato unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegen kommenden Pkw. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt, aber ansprechbar, in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallgegner erlitt lediglich leichte Verletzungen, wurde jedoch ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die B 50 war von 6 h bis ca. 8 h in beide Richtungen voll gesperrt. Ableitungen waren eingerichtet.

