Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Brände

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Auf Parkplatz Gas gegeben

Am Freitagvormittag hat eine 85-jährige Kia-Fahrerin beim Ausparken einen größeren Sachschaden verursacht. Gegen 11.15 Uhr wollte sie aus einer Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Ulmer Straße rückwärts ausparken, als sie beim Erblicken eines anderen Fahrzeuges plötzlich erschrak und auf das Gaspedal trat. Dabei stieß sie so heftig mit dem Toyota einer 44-Jährigen zusammen, dass diese sich leicht verletzte und es bei beiden Fahrzeugen zu einem hohen Sachschaden kam. Die Toyota-Lenkerin benötigte vor Ort keinen Rettungsdienst, begab sich jedoch selbstständig zu einem Arzt. Am noch fahrbereiten Kia der 85-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Toyota, bei welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 8.000 Euro entstand, blieb vorerst am Unfallort. (ar)

Tübingen (TÜ): Brand in Atelier

Ein Brand in einem Atelier in der Derendinger Straße hat am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor war der Rettungsleitstelle Rauch aus dem Erdgeschoss des Gebäudes gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ein Hausbewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Löschmaßnahmen war die Derendinger Straße zeitweise voll gesperrt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. (mr)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Versuchte Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Zum Brand an einem Gebäude in der Lammerbergstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitagmittag gerufen worden. Gegen 12.15 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem an dem leerstehenden Haus frische Brandspuren entdeckt worden waren. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte dort in der Zeit zwischen acht Uhr bis 12.15 Uhr ein vor der Eingangstüre abgelegter Zeitungsstapel vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Durch die Hitze und den Rauch wurden nicht nur die Eingangstüre erheblich beschädigt, sondern auch Rollläden und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen erloschen offenbar von selbst wieder, ohne auf das ganze Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, musste nach einer Überprüfung der noch warmen Glutreste vor der Haustüre nicht mehr tätig werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/984314-0 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell