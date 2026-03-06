Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrkartenprüfer verletzt; Täterfestnahme nach Bäckereieinbruch; Feuerwehreinsatz; Sachbeschädigung an Pkw

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der B 28 in Richtung Tübingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 15.15 Uhr war ein 79-jähriger VW-Lenker auf der rechten Spur unterwegs und wechselte nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt nach links. Ein bereits dort befindlicher 19-Jähriger konnte seinen Audi nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Beim Zusammenstoß zog sich eine 82 Jahre alte Mitfahrerin im VW ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei insgesamt auf circa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Fußgängerin verletzt

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste eine 83-Jährige am Donnerstagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wartete gegen zwölf Uhr an der Bushaltestelle in der Albstraße. Als der Bus eingefahren war, kam sie ins Stolpern und prallte so unglücklich gegen den stehenden Bus, dass sie in der Folge ärztlich versorgt werden musste. (ar)

Reutlingen (RT): Versuchte Flucht bei Fahrkartenkontrolle

Gegen einen 55-Jährigen ermittelt nach einer Fahrkartenkontrolle am Donnerstagnachmittag die Polizei. Der sichtbar alkoholisierte Mann soll kurz vor 16.30 Uhr offenbar ohne gültigen Fahrschein die Buslinie 1 genutzt haben. In der Folge soll er versucht haben zu flüchten, was durch die beiden Kontrolleure jedoch verhindert werden konnte. Hierbei wurde einer der beiden Fahrkartenprüfer leicht verletzt. Einen der herbeigerufenen Polizeibeamten beleidigte der 55-Jährige außerdem mit diversen Ausdrücken. Den Mann erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Lenningen (ES): Mit Leichtkraftrad Kontrolle verloren

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer zwischen Schopfloch und Gutenberg ereignet. Der 21-jährige Yamaha-Fahrer befuhr kurz vor 17 Uhr die L 1212 in Richtung Schlatterhöhe. Auf Höhe des Parkplatzes Pfulb kam er alleinbeteiligt aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei verlor er durch ein Bremsmanöver die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, streifte einen Leitpfosten und wurde abgeworfen. Er kam im Anschluss im Grünstreifen zum Liegen. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Am Leitpfosten entstand ein Schaden von schätzungsweise 50 Euro. (ar)

Dettingen/Erms (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Karlstraße / Glemser Gasse ereignet hat. Ein 70-Jähriger befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem VW Passat die Glemser Gasse. An der Kreuzung zur Karlstraße fuhr er ohne auf die Verkehrszeichen zu achten in die Karlstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter eines 59-Jährigen. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Karlstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (jw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Nach Einbruch in Bäckerei geschnappt

Einen 31-jährigen Einbrecher konnten Beamte des Polizeireviers Filderstadt am frühen Freitagmorgen dingfest machen. Gegen 0.30 Uhr beobachteten Zeugen wie der Mann das Schaufenster einer Bäckerei in der Karlstraße einschlug und in die Räume einstieg. Sie reagierten richtig und alarmierten umgehend die Polizei. So konnte der Kriminelle im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Das zuvor aus der Kasse gestohlene Wechselgeld und Gebäck, das er noch bei sich hatte, wurden sichergestellt. Der deutlich alkoholisierte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann musste nach entsprechenden positiven Vortests eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Ostfildern (ES): Brennende Matratze

Eine brennende Matratze hat am Donnerstagnachmittag in der Straße In den Holzwiesen für etwas Aufregung gesorgt. Die Einsatzkräfte rückten gegen 15.45 Uhr zu dem Wohnhaus im Scharnhauser Park aus, nachdem der Rettungsleitstelle der Brand gemeldet worden war. Die Feuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle, sodass es neben der Matratze zu keinen weiteren Schäden kam. Verletzt wurde niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): Gegen Außenspiegel getreten

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Donnerstagabend gegen zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Diese sollen gegen 19.45 Uhr entlang der Straße Im Schönblick gegen die Außenspiegel zweier geparkter Fahrzeuge getreten haben. Mindestens ein Spiegel wurde dabei beschädigt. Eine Zeugin, die dies beobachtet hatte, wählte daraufhin den Notruf. Da einer der Verdächtigen bei der Tat offenbar sein Mobiltelefon verloren hatte, kehrte er nach einer anfänglichen Flucht zunächst zurück. Schließlich konnten beide Männer im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Sie sehen nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (mr)

