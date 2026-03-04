PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Durch Feuerwerksrakete verletzt

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Person durch gezündeten Feuerwerkskörper verletzt

Wegen eines abgebrannten Feuerwerkskörpers mit einer verletzten Person ist am Mittwochmittag die Polizei gerufen worden. In der Poststraße zündete gegen 12 Uhr ein zunächst Unbekannter die Feuerwerksrakete, während zeitgleich eine unbeteiligte 50 Jahre alte Frau aus ihrem geparkten Pkw ausstieg. Durch die Nähe des Knalls der Rakete wurde die Frau leicht verletzt, weshalb sie vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 35-Jähriger durch die eingesetzten Streifen angetroffen, der im Verdacht steht, die Rakete gezündet zu haben. Entsprechende weitere Feuerwerkskörper konnten bei ihm aufgefunden werden. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1111

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

