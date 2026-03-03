Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand in Garage

Am späten Montagabend sind Polizei und Feuerwehr in die Konrad-Adenauer-Straße ausgerückt. Gegen 21.20 Uhr war es dort an einer an einem Wohnhaus angebauten Garage zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten vor Ort war, löschte die Flammen bevor diese auf das Gebäude oder eine weitere Garage übergreifen konnten. Während der Löscharbeiten mussten die Hausbewohner sowie die Bewohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses die Gebäude verlassen, konnten aber im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Durch den Brand wurde nicht nur die Garage, sondern auch ein darin geparkter Wagen beschädigt. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Konrad-Adenauer-Straße war in Fahrtrichtung Innenstadt für die Dauer der Löscharbeiten für circa zwei Stunden gesperrt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge könnte der Brand möglicherweise durch einen technischen Defekt an einer selbstinstallierten Photovoltaikanlage ausgelöst worden sein. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Dettingen/Erms (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache eines schadensträchtigen Fahrzeugbrandes am frühen Dienstagmorgen in der Uracher Straße gewesen sein. Gegen vier Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil es auf dem Parkplatz eines Hotels brennen würde. Wie sich herausstellte, war es im Motorraum eines dort geparkten Seat zu einem Brand gekommen. Die Flammen griffen rasch auf eine vor dem Auto angrenzende Hecke über und setzten auch diese auf eine Länge rund 15 Metern in Brand. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude in der Nähe verhindern. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass nicht nur der Seat total beschädigt wurde und die Hecke komplett abbrannte, sondern zudem noch vier Fahrzeuge, die im Bereich der Hecke geparkt waren, durch die enorme Hitzeentwicklung erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge dürften sich die Sachschäden auf insgesamt rund 60.000 Euro summieren. (cw)

Lichtenstein (RT): Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Mehr als ein Dutzend Verkehrsverstöße musste das Polizeirevier Pfullingen am Montagvormittag innerhalb kurzer Zeit in Unterhausen zur Anzeige bringen. Im Rahmen einer rund zweistündigen Verkehrskontrolle zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten drei Fahrzeuginsassen fest, die den Sicherheitsgurt nicht wie vorgeschrieben angelegt hatten. 15 Fahrzeuglenker benutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon. Letztere erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bonlanden

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montagnachmittag in Bonlanden gekommen. Gegen 16.20 Uhr wollte eine 87 Jahre alte Frau mit einem VW nach links in das Parkhaus eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße abbiegen. Eigenen Angaben zufolge aufgrund der blendenden Sonne übersah sie dabei eine 83-jährige Fußgängerin, die vom Auto erfasst wurde und stürzte. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Handy am Steuer

Weil sie durch die Bedienung ihres Mobiltelefons abgelenkt war, hat eine 46-Jährige am Montagvormittag auf der Jesinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 10.35 Uhr dort mit ihrem VW Up unterwegs. Weil sie mit ihrem Handy beschäftigt war, erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 56-jährige Opel Corsa-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Verletzt wurde niemand. Beide Autos, an denen Sachschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (jw)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Bodelshofer Weg / In der Warth ereignet hat. Ein 39-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Skoda Roomster auf dem Bodelshofer Weg unterwegs und wollte an der Einmündung in die Straße In der Warth einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses eines 51-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (jw)

