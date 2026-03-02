Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 2.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montagvormittag auf der K1243 ereignet hat. Eine 67-Jährige fuhr gegen 9.35 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Kreisstraße aus Richtung Nürtingen kommend in Richtung L1210. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 59-Jährige mit ihrem Audi A2 vor der Einmündung in die L1210 ihre Geschwindigkeit verlangsamte und krachte ihr ins Heck. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jw)

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Alte Landstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 7.10 Uhr mit seinem Pkw Kona auf der Alte Landstraße von der B28 herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Weinbergstraße einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 54 Jahre alte VW Golf-Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Rauchentwicklung im Zug

Rauch in einer Regionalbahn hat am Montagmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte in Albstadt geführt. Gegen 12.35 Uhr war in der Bahn auf dem Weg nach Tübingen eine Rauchentwicklung festgestellt worden, woraufhin der Zug im Bereich der Ebingertalstraße stoppte und die rund 20 Fahrgäste den Zug verließen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund eines technischen Defekts wohl Hydrauliköl mit dem heißen Auspuff in Kontakt kam und den Rauch verursachte. Zwei der Passagiere wurden vom Rettungsdienst vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Neben der Feuerwehr mit 25 Feuerwehrleuten war auch der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 14 Uhr war die Strecke wieder befahrbar. (jw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell