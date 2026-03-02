PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raubüberfall auf Friseursalon am 13. Februar 2026 in Tübingen - tatverdächtige Kinder ermittelt (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.02.2026 / 12.05 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6216808

Nach dem Raubüberfall auf ein Friseurgeschäft am Abend des 13. Februar 2026 konnten vom Kriminalkommissariat Tübingen zwischenzeitlich zwei Kinder als Tatverdächtige identifiziert werden. Wie bereits berichtet, hatten gegen 19.20 Uhr zwei zunächst unbekannte und maskierte Personen den Salon betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert. Mit mehreren Geldscheinen war das Duo anschließend geflüchtet.

Im Zuge der unmittelbar nach der Tat eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen zwei 13-jährige Jungen. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten bei einem der beiden zwei Sturmhauben und eine Spielzeugpistole aufgefunden werden, auf die die vorhandene Beschreibung zutraf. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Die beiden strafunmündigen Kinder wurden in der Obhut der Erziehungsberechtigen belassen.

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

