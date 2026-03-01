Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Unfallflucht, Pedelecfahrer verstorben

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Kollision zwischen Fußgänger und PKW

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 48 Jahre alter Fußgänger am frühen Samstagabend zu, als er beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst wird. Gegen 18 Uhr befuhr ein 40-jähriger Ford-Lenker die Wielandstraße in Fahrtrichtung Liebersbronn, als der 48-jährige plötzlich auf die Straße trat. Trotz eines sofort eingeleiteten Brems- und Ausweichmanövers, konnte der 40-jährige Ford-Lenker eine Kollision nicht verhindern. Hierbei zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort lehnte er ab. Am Ford-Focus entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reichenbach/Fils (ES): Fahrzeug gerammt und abgehauen - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker eines dunklen BMW überholte am späten Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, im Ortsgebiet Reichenbach auf der Ulmer Straße (L1192) zwei Fahrzeuge welche in Richtung Ebersbach unterwegs waren. Beim Wiedereinscheren kollidierte er auf Höhe eines Drogeriemarktes mit einem Pkw Captur an dessen linker Frontseite und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw Captur entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. An dem dunklen BMW dürfte im Bereich der Beifahrerseite ein Schaden entstanden sein. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen jüngeren Fahrer gehandelt haben. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Esslingen um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 /3990330.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 02.45 Uhr ist es in der Echterdinger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch mehrere Personen gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen traf sich ein 21-jähriger Pforzheimer mit seiner 21-jährigen Ex-Freundin beim dortigen Sportgelände, als plötzlich zwei Pkw auf ihn zugefahren kamen. Aus diesen Fahrzeugen stiegen fünf bis sechs bislang unbekannte Personen aus und näherten sich dem späteren Opfer. Dieser versuchte noch zu flüchten, was ihm nicht gelang. Die unbekannten Täter stießen ihn anschließend zu Boden, schlugen mit Hiebwaffen auf ihn ein und besprühten ihn mit Pfefferspray. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Die sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst negativ. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen durchgeführt.

Dettenhausen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung mit Baseballschläger

In der Samstagnacht ist es in Dettenhausen zwischen zwei Brüdern und einer dreiköpfigen Personengruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen Mitternacht wurde dies durch einen der Brüder der Polizei mitgeteilt. Es soll in der Bachstraße mit dem 15- Jährigen und einem flüchtigen Bekannten zum Streit gekommen sein, woraufhin er von zwei maskierten Personen körperlich angegangen wurde. Der 17- jährige Bruder des Anrufers wurde dann von einem der Täter mit einem Baseballschläger auf den Rücken geschlagen. Die drei Täter ergriffen anschließend zu Fuß die Flucht. Die beiden Brüder wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik transportiert. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen.

Schömberg (ZAK): Pedelecfahrer verstorben

Ein Sturz von einem Pedelecfahrer hat sich am Samstagvormittag in der Lehenbrunnenstraße im Ortsteil Schörzingen ereignet. Gegen 09.15 Uhr war ein 77-jähriger Radfahrer im Ortsteil Schörzingen in der Lehenbrunnenstraße unterwegs. Im verkehrsberuhigten Bereich kam der Radfahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall und blieb regungslos liegen. Ersthelfer übernahmen sofort die Reanimation. Der eingetroffene Rettungsdienst führte diese noch weiter fort. Trotz aller Bemühungen konnte schlussendlich der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Der Schaden am e-MTB wird auf circa 50 Euro beziffert. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell