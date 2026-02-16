POL-PDTR: Sattelschlepper blockiert nach Verkehrsunfall einen Fahrstreifen der B327 in Morbach (OT Hundheim)

Trier-Ehrang (ots) - Im Zeitraum vom 11.02.2026, 12:00 Uhr bis zum 13.02.2026, 10:30 Uhr wurde in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang ein parkender PKW der Marke VW von unbekanntem Täter beschädigt. Dieser kratzte mittels spitzen Gegenstands von vorne bis hinten über die Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in ...

mehr