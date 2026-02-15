PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl aus Kfz

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 09.02.2026 bis zum 11.02.2026, 08:00 Uhr, kam es im Rennweg in Birkenfeld zu einem versuchten Aufbruch eines weißen Sprinters. Bislang unbekannte Täter versuchten, über die Hecktür in das Fahrzeug zu gelangen. An dem Schloss der hinteren Fahrzeugtür konnten deutliche Beschädigungen festgestellt werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht das Fahrzeug zu öffnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

