PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

Birkenfeld (ots)

Während der Abwesenheit der Hausbewohner drangen bislang unbekannte Täter am Freitag, den 13.02.2026 zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr durch Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Reihenendhaus im Drosselweg ein. Die Täter entwendeten bei dem Einbruch Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 09:02

    POL-PDTR: Fastnachtsumzug Hoxel

    Morbach OT Hoxel (ots) - Am 12.02.2026 fand in Morbach OT Hoxel ab 19:11 Uhr der Nachtumzug statt. Es waren über 30 Karnevalsgruppen am Umzug beteiligt. Der Umzug war insgesamt sehr gut besucht und verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Probleme. Im Verlauf des Abends kam es auf der anschließenden Karnevalsfeier in der Bürgerhalle Hoxel zu vereinzelten alkoholbedingten körperlichen Auseinandersetzungen, die durch das polizeiliche Einschreiten schnell unterbunden ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:23

    POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch

    Idar-Oberstein (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 12.02.2026 im Zeitraum zwischen 10.05 Uhr und 11.30 Uhr während der Abwesenheit der Mieter in ein Mehrfamilienhaus in der Oberdorfstraße/Ecke Nahbollenbacher Straße ein. Hier wurde die Tür zu einer Mietwohnung mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Zum Diebesgut kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei bittet die ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:17

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Longuich

    Trier (ots) - Im Zeitraum vom 11.02.2026, 15:30 Uhr bis 12.02.2026, 05:30 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Longuich in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkendem PKW und einem unbekannten flüchtigen Fahrzeug. Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren