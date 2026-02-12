PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Longuich

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 11.02.2026, 15:30 Uhr bis 12.02.2026, 05:30 Uhr kam es in der Kapellenstraße in Longuich in Höhe der Hausnummer 3 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkendem PKW und einem unbekannten flüchtigen Fahrzeug. Der Spurenlage zufolge dürfte das flüchtige Fahrzeug vom Longuicher Kreisverkehr kommend in die Kapellenstraße eingefahren sein, wo es seitlich mit dem rechterhand am Straßenrand parkenden PKW kollidierte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8 54338 Schweich Telefon 06502-9157-0 Telefax 06502-9157-50 Pischweich.wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  12.02.2026

    POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Umgefahrenes Straßenschild

    Kronweiler (ots) - Am 11.02.2026 kam es innerhalb der Ortschaft Kronweiler zu einer Beschädigung einer Leitbake, vermutlich verursacht durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug. Im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde das Verkehrsschild, welches sich in der Hauptstraße in Kronweiler befindet, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer augenscheinlich ...

    mehr
  12.02.2026

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

    Baumholder (ots) - Am 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Baumholder, Hauptstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Baumholder St. Hubertusstr. 1 55774 ...

    mehr
  11.02.2026

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Baumholder, Hauptstrasse (ots) - Am Dienstag, 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der Hauptstrasse Baumholder in Fahrtrichtung Kuseler Strasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem rechten Aussenspiegel den linken Aussenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Dabei klappte der Aussenspiegel seines Fahrzeuges ein. Am heutigen Tage stellte der Unfallverursacher einen Schaden am Aussenspiegel seines PKW fest, ...

    mehr
