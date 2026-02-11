Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder, Hauptstrasse (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der Hauptstrasse Baumholder in Fahrtrichtung Kuseler Strasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem rechten Aussenspiegel den linken Aussenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Dabei klappte der Aussenspiegel seines Fahrzeuges ein. Am heutigen Tage stellte der Unfallverursacher einen Schaden am Aussenspiegel seines PKW fest, sodass dieser auch davon ausgehe, daß das geparkte Fahrzeug durch die Kollision ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich um einen hellgrauen Kombi handeln, das Kennzeichen sei nicht bekannt. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

