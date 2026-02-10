Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Diebstähle aus PKW - Zeugen gesucht

Morbach OT Elzerath (ots)

In der Nacht von Montag, 09.02.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 10.02.2026, 03:30 Uhr, kam es in der Ortslage Elzerath zu zwei versuchten Diebstählen aus geparkten PKW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. In beiden Fällen blieb es beim Versuch; entwendete Gegenstände sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mitheilfe: Gesucht werden zwei dunkelgekleidete männliche Personen, ca. 175 cm groß und korpulent, die sich im genannten Zeitraum auffällig in der Ortslage Elzerath bewegt haben. Zudem liegen Hinweise vor, dass die Tatverdächtigen möglicherweise mit einem dunklen PKW, eventuell VW Caddy oder einem Kombi, unterwegs waren.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienstelle in Morbach zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell