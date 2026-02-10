PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 09.02.2026, ereignete sich gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Mainzer Straße" und "Auf der Idar", unmittelbar vor dem Arbeitsamt. Hierbei stieß ein roter PKW (SUV, Marke unbekannt), vermutlich mit Bad Kreuznacher Kennung, mit seiner Front gegen das Heck des geschädigten PKW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der rote PKW die Unfallörtlichkeit. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise zu Tatverdächtigen oder dem flüchtigen PKW vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein telefonisch entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

