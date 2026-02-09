PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf/ Hakenkreuzschmierereien in Saarburg

Saarburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.02.2026 bis Samstag, 07.02.2026 kam es im Stadtgebiet von Saarburg zu zahlreichen Sachbeschädigung durch Farbschmiereien. Dabei wurden Parkbänke, Hinweistafeln, Mülleimer und Hinweisschilder mit blauem und schwarzem Spraylack beschädigt. Es wurden oftmals Hakenkreuze aufgesprüht. Betroffen sind u.a. Bereiche am Bahnhof, der Bürgerpark Kirtel, die Altstadtbrücke- und Tunnel und der Aussichtspunkt "Burgblick".

Hinweise zu möglichen Tätern teilen Sie bitte der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581-91550 mit.

Rückfragen bitte an:

Volker Braun
Polizeihauptkommissar
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581/9155-45
Telefax 06581/9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:19

    POL-PDTR: Sachbeschädigung eines PKW in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 08.02.2026, auf Montag, den 09.02.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Str. in Birkenfeld zu einer Beschädigung eines geparkten PKW. Der PKW wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 04:25

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unbesetztem Linienbus

    Saarburg (ots) - Am Freitag den 06. Februar 2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 138 circa 50 Meter vor dem Friedhof in Beurig zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein unbesetzter Linienbus die L 138 aus Schoden kommend in Fahrtrichtung Saarburg. Als ein vermutlich schwarzer PKW in entgegengesetzter Richtung auf die Gegenfahrbahn geriet, wich der Linienbus aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand sowohl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren