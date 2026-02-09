Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf/ Hakenkreuzschmierereien in Saarburg

Saarburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.02.2026 bis Samstag, 07.02.2026 kam es im Stadtgebiet von Saarburg zu zahlreichen Sachbeschädigung durch Farbschmiereien. Dabei wurden Parkbänke, Hinweistafeln, Mülleimer und Hinweisschilder mit blauem und schwarzem Spraylack beschädigt. Es wurden oftmals Hakenkreuze aufgesprüht. Betroffen sind u.a. Bereiche am Bahnhof, der Bürgerpark Kirtel, die Altstadtbrücke- und Tunnel und der Aussichtspunkt "Burgblick".

Hinweise zu möglichen Tätern teilen Sie bitte der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581-91550 mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell