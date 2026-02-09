PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der L153 zwischen Thalfang und Dhronecken

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 09.02.2026 gegen 13:30 Uhr, kam es im Bereich der L153 zwischen Thalfang und Dhronecken in Höhe des Ortseinganges Dhronecken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein braun-beiger VW Polo die L153 aus Richtung Thalfang in Fahrtrichtung Dhronecken. Der VW Polo kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW mit dessen Außenspiegel. Dabei wurde der Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeuges beschädigt. Die Fahrerin des VW Polo entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei der Fahrzeugführerin des VW Polo soll es sich augenscheinlich um eine weibliche Person gehandelt haben. Der Vorfall wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen. Zeugen sowie die Fahrerin des VW Polo werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503 9151-0
Telefax: 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:33

    POL-PDTR: Zeugenaufruf/ Hakenkreuzschmierereien in Saarburg

    Saarburg (ots) - In der Zeit von Freitag, 06.02.2026 bis Samstag, 07.02.2026 kam es im Stadtgebiet von Saarburg zu zahlreichen Sachbeschädigung durch Farbschmiereien. Dabei wurden Parkbänke, Hinweistafeln, Mülleimer und Hinweisschilder mit blauem und schwarzem Spraylack beschädigt. Es wurden oftmals Hakenkreuze aufgesprüht. Betroffen sind u.a. Bereiche am Bahnhof, ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:19

    POL-PDTR: Sachbeschädigung eines PKW in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 08.02.2026, auf Montag, den 09.02.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Str. in Birkenfeld zu einer Beschädigung eines geparkten PKW. Der PKW wurde durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Fahrerseite zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren