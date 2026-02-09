Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der L153 zwischen Thalfang und Dhronecken

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 09.02.2026 gegen 13:30 Uhr, kam es im Bereich der L153 zwischen Thalfang und Dhronecken in Höhe des Ortseinganges Dhronecken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein braun-beiger VW Polo die L153 aus Richtung Thalfang in Fahrtrichtung Dhronecken. Der VW Polo kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden PKW mit dessen Außenspiegel. Dabei wurde der Außenspiegel des entgegenkommenden Fahrzeuges beschädigt. Die Fahrerin des VW Polo entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei der Fahrzeugführerin des VW Polo soll es sich augenscheinlich um eine weibliche Person gehandelt haben. Der Vorfall wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen. Zeugen sowie die Fahrerin des VW Polo werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell