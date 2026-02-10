Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Polizei Birkenfeld informiert: Fastnacht feiern, sicher bleiben!

Birkenfeld (ots)

Es ist wieder soweit - zahlreiche Menschen in der Region freuen sich bereits auf die bevorstehende Fastnachtszeit. An den Faschingstagen möchte die Polizeiinspektion Birkenfeld erneut die Präventionskampagne BOB hervorheben, welche sich seit 2009 erfolgreich dem Thema Alkoholprävention widmet. BOB ist keine Abkürzung, sondern der Name derjenigen Person einer Gruppe, die nach Absprache keinen Alkohol trinkt und sich und ihre Mitfahrer sicher nach Hause bringt. BOB trägt die Verantwortung fürs Fahren und ist sich dieser auch bewusst. Er dokumentiert diese Verantwortungsübernahme nach außen, indem er sich mit einem knallgelben BOB-Schlüsselanhänger zu erkennen gibt. BOB wurde zwischenzeitlich erweitert und breiter gefächert. Die Zielsetzung lautet, dass sich nicht ausschließlich PKW-Fahrer*innen, sondern im Hinblick auf die moderne Gesellschaft und die vielfältigen Möglichkeiten als Verkehrsteilnehmer beispielsweise auch Fahrradfahrer*innen und E-Scooter-Fahrer*innen angesprochen fühlen. Es geht um mehr als "nüchtern zu fahren". Im Vordergrund steht die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Sicherheit rund um die tollen Tage bei den Fastnachtsveranstaltungen. Mit der Kampagne BOB sollen aber auch junge Verkehrsteilnehmer angesprochen werden, denn gerade diese Zielgruppe möchte weiterdenken, sie möchte

- mithelfen - soziale Verantwortung übernehmen - Rücksichtnahme zeigen - Vorbild sein

Als BOB ist man all das - denn:

BOB heißt: Verantwortungsbewusstsein

BOB heißt: Rücksichtnahme

BOB heißt: SOLIDARITÄT!

Natürlich bist Du der junge Fahrer, der nach Absprache mit seinen Freunden keinen Alkohol trinkt und sie nach der Party, dem Fest oder dem Kneipenbesuch sicher nach Hause fährt. BOB weiß: Alkohol am Steuer geht gar nicht! Die Zielsetzung lautet: Vorbild sein und füreinander einstehen! BOB - Bring Deine Freunde sicher nach Hause! Übernehme Verantwortung für Dich und Deine Freunde und trage dazu bei, dass weniger Unfälle unter Alkoholeinfluss passieren! Auf der nachfolgend aufgeführten Internetseite werden regelmäßig Themen präsentiert, die den/die verantwortungsbewusste Fahrer/in auf den aktuellen Stand bringen sollen.

Vorbeischauen lohnt sich unter: www.bob-trier.de

Unterstützt wird die Kampagne auch in diesem Jahr von der Karnevalsgesellschaft "Narhalla" Buhlenberg e.V., der Heimbacher Kulturgesellschaft, dem Birkenfelder Umzugskomitee, dem Landrat des Nationalparklandkreises Birkenfeld (Miroslaw Kowalski), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld (Matthias König) sowie dem Stadtbürgermeister der Kreisstadt (Hans-Peter Lampel). In Zusammenarbeit mit der Polizei Birkenfeld wird für die vorgenannte Kampagne geworben, um nicht nur eine fröhliche und gesellige, sondern auch eine sichere Fastnachtszeit zu erleben.

Fastnacht feiern, sicher bleiben! Was sollten Sie an Fastnacht beachten?

Gewaltfrei feiern:

Aggressives Verhalten wird nicht toleriert. Das Mitführen von Waffen, gefährlichen Gegenständen und Messern ist verboten und hat rechtliche Konsequenzen

Respektvoller Umgang:

Persönliche Grenzen respektieren; keine Belästigung

Aufeinander achten:

Eigentum anderer respektieren; Fundsachen abgeben

Grenzen respektieren:

Kein Vandalismus; Rücksicht auf Anwohner

Alkoholkonsum in Grenzen:

Zuviel Alkohol verdirbt die feierliche Atmosphäre; nicht unter Alkoholeinfluss fahren

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an die Polizei vor Ort und wählen sie im Notfall die 110. Hilfe bei Gewalt bietet auch das Hilfetelefon: 116016. Die Polizeiinspektion Birkenfeld wünscht eine schöne und vor allem sichere Fastnachtszeit!

