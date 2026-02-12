PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Umgefahrenes Straßenschild

Kronweiler (ots)

Am 11.02.2026 kam es innerhalb der Ortschaft Kronweiler zu einer Beschädigung einer Leitbake, vermutlich verursacht durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug. Im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde das Verkehrsschild, welches sich in der Hauptstraße in Kronweiler befindet, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer augenscheinlich touchiert und hierbei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Falls Sie Wahrnehmungen bezüglich des Sachverhalts gemacht haben, wird höflichst um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Birkenfeld gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
55765 Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33

Tel. 06782 / 9910
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 07:02

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

    Baumholder (ots) - Am 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in Baumholder, Hauptstraße Höhe Hausnummer 10 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde womöglich ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizei Baumholder unter 06783-9910. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Baumholder St. Hubertusstr. 1 55774 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:02

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Baumholder, Hauptstrasse (ots) - Am Dienstag, 10.02.2026 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der Hauptstrasse Baumholder in Fahrtrichtung Kuseler Strasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem rechten Aussenspiegel den linken Aussenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Dabei klappte der Aussenspiegel seines Fahrzeuges ein. Am heutigen Tage stellte der Unfallverursacher einen Schaden am Aussenspiegel seines PKW fest, ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:05

    POL-PDTR: Drei Diebstähle aus Pkw - EC Karte missbräuchlich verwendet

    Kenn (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 04.02.2026, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 10.02.2026, 12:00 Uhr, kam es in Kenn, Straße "Moselblick", sowie in Trier-Ruwer, Straße "Im Kirchenbungert", zu insgesamt drei Diebstählen aus geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem Bargeld und EC-Karten. Mit einer der gestohlenen EC-Karten wurden in der Nacht ...

    mehr
