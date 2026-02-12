Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Umgefahrenes Straßenschild

Kronweiler (ots)

Am 11.02.2026 kam es innerhalb der Ortschaft Kronweiler zu einer Beschädigung einer Leitbake, vermutlich verursacht durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug. Im Tatzeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde das Verkehrsschild, welches sich in der Hauptstraße in Kronweiler befindet, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer augenscheinlich touchiert und hierbei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Falls Sie Wahrnehmungen bezüglich des Sachverhalts gemacht haben, wird höflichst um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Birkenfeld gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell