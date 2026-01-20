Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Acht Fahndungsnotierungen plus unerlaubte Einreise - Algerier muss in Haft

Trier (ots)

Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Montag einen ausweislosen Algerier im Stadtgebiet fest. Gegen den zuvor mit der Regionalbahn aus Luxemburg unerlaubt eingereisten Mann lagen insgesamt acht Fahndungsnotierungen vor.

Neben zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Hannover und Braunschweig wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen noch zwei Aufenthaltsermittlungen und vier Schengen-Treffer.

Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 1.250 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 110-tägigen Haftstrafe in die örtliche JVA eingeliefert. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden nach Verbüßung der Haftstrafe eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell