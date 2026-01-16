Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Noch 656 Tage Haft zu verbüßen - Bundespolizei nimmt Rumänen fest

Trier (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahm die Bundespolizei am Donnerstagnachmittag einen 42-jährigen Rumänen im Stadtgebiet fest.

Der Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen schweren Bandendiebstahls gesucht. Im Jahre 2018 wurde er zu einer Haftstrafe von 4 Jahren 9 Monaten verurteilt. Im Dezember 2019 wurde der Vollzug der Restfreiheitsstrafe ausgesetzt und er in sein Heimatland abgeschoben. Infolge des Urteils wurde ihm das Recht auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet aberkannt, was für ihn eine befristete Wiedereinreisesperre bis Dezember 2026 nach sich zog. Mit der nun vollzogenen Rückkehr ins Bundesgebiet wird die Vollstreckung der noch ausstehenden 656 Tage Restfreiheitsstrafe nachgeholt. Er wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

