Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fastnachtsumzug Hoxel

Morbach OT Hoxel (ots)

Am 12.02.2026 fand in Morbach OT Hoxel ab 19:11 Uhr der Nachtumzug statt. Es waren über 30 Karnevalsgruppen am Umzug beteiligt. Der Umzug war insgesamt sehr gut besucht und verlief aus polizeilicher Sicht ohne größere Probleme. Im Verlauf des Abends kam es auf der anschließenden Karnevalsfeier in der Bürgerhalle Hoxel zu vereinzelten alkoholbedingten körperlichen Auseinandersetzungen, die durch das polizeiliche Einschreiten schnell unterbunden und geschlichtet werden konnten. Die Polizei Morbach zieht abschließend eine überwiegend positive Bilanz und bedankt sich bei den Karnevalisten für ein verantwortungsbewusstes Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

