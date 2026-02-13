Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Birkenfeld (ots)

Am Freitag, 13.02.2026, gg. 18.25 Uhr, befuhr in Höhe Birkenfeld ein Pkw die B 41 in Richtung Idar-Oberstein. In Höhe der Überführung Bahnhofstraße stand zu diesem Zeitpunkt eine dunkelgekleidete Person, die wahrscheinlich zielgerichtet den unter der Brücke hindurchfahrenden Pkw in Gefahr brachte, indem sie entweder ein gefülltes Getränkebehältnis von der Brücke warf oder die darin enthaltene Flüssigkeit in Richtung des heranfahrenden Pkws ergoss.

Die Insassen erfuhren durch das plötzlich Bespritzen der Windschutzscheibe einen gehörigen Schrecken, jedoch konnte der Fahrzeugführer seinen Pkw unter Kontrolle halten und sicher weiterfahren.

Der Tatverdächtige flüchtete nach Angaben der Fahrzeuginsassen anschließend zu Fuß wahrscheinlich in Richtung BIG-Center und konnte wenige Minuten später weder durch die Geschädigten noch danach durch die entsandte Polizeistreife gesichtet werden.

Die Tat stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und wird als Straftat von der Polizei Birkenfeld verfolgt. Sollte es Zeugen geben, die die Tat beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, so werden diese gebeten, sich an die PI Birkenfeld zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell