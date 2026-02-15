PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots)

Im Zeitraum vom 11.02.2026, 12:00 Uhr bis zum 13.02.2026, 10:30 Uhr wurde in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang ein parkender PKW der Marke VW von unbekanntem Täter beschädigt. Dieser kratzte mittels spitzen Gegenstands von vorne bis hinten über die Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

