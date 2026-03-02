Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Gaststätte; Verkehrsunfälle, Tatverdächtige nach Serie von Sachbeschädigungen identifiziert, Bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt

Filderstadt (ES): Einbruch in Bernhausen

Auf Bargeld hatte es ein Einbrecher abgesehen, der am frühen Montagmorgen in Bernhausen sein Unwesen getrieben hat. Wohl gegen 3.20 Uhr hebelte der Kriminelle die Tür eines Bistros in der Bernhäuser Hauptstraße auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort öffnete er einen Spielautomaten ebenso gewaltsam und entwendete das darin befindliche Bargeld. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum unbekannten Täter aufgenommen. (mr)

Reichenbach (ES): Unfall auf der B 10

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 10 entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Seinen Angaben nach lief auf Höhe der Querspange Reichenbach ein Tier über die Fahrbahn. Er sei daraufhin erschrocken und am Beginn der dortigen Baustelle nach rechts ausgewichen. Der Mann touchierte anschließend mit seinem Wagen die Leitplanke sowie drei Warnbaken. Die Warnbaken wurden dadurch nach links auf die Fahrbahn geschleudert, wo ein 53 Jahre alter VW-Lenker nicht mehr ausweichen konnte und mit seinem Polo darüberfuhr. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen (ES): Tatverdächtige zu Sachbeschädigungen identifiziert Nachtrag zu der Pressemitteilung vom 10.02.2026 / 11.51 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6214086

Zu mehreren Sachbeschädigungen, die sich in den vergangenen Wochen im Esslinger Norden ereignet haben, konnten nun zwei jugendliche Tatverdächtige identifiziert werden. Wie bereits berichtet, waren mehrere Fahrzeuge beschmiert und beschädigt sowie ein Fahrzeug in Brand gesetzt worden. Nun fielen am Donnerstag, 19.02.2026, einer Fahrradstreifenbesatzung gegen 23 Uhr die beiden Personen den Polizeibeamten in der Barbarossastraße aufgrund ihrer Verhaltensweise auf. Aus diesem Anlass wurden sie einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten mehrere verdächtige Gegenstände, unter anderem ein Filzstift sowie pyrotechnisches Material, aufgefunden werden. Die Jugendlichen sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen, auch zu möglichen weiteren Beteiligten, dauern weiterhin an. (ar)

Rottenburg (TÜ): Bei Baumfällarbeiten verunglückt

Schwerste Verletzungen hat ein Mann beim Baumfällen am Samstagvormittag auf einem privaten Grundstück bei Rottenburg erlitten, denen er im Laufe des Tages erlag. Der 62-Jährige fällte zusammen mit Angehörigen Bäume auf dem Grundstück, als bei einer Esche kurz nach 11.30 Uhr ein Teil des Stammes wegschnellte und den Mann traf. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert, wo er wenig später an den schweren Verletzungen verstarb. Die Polizei wurde erst nachträglich über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zur Ursache übernommen. (ms)

Erlaheim (ZAK): Pkw von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Sonntagabend hat sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person zwischen Erlaheim und Gruol ereignet. Der 58-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 17 Uhr die K 7121 von Erlaheim kommend in Richtung Gruol. Kurz vor der Abzweigung nach Binsdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. In der Folge kippte der Pkw auf die Beifahrerseite um und kam aufgrund eines weiteren Aufpralls mit der ansteigenden Böschung wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 58-Jährige wurde leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von etwa 15.000 Euro. (ar)

