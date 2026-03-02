Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Überfall auf Einkaufsmarkt in Reutlingen am 2. August 2025 - Tatverdächtige identifiziert (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.08.2025 / 11.29 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6089324

Nach dem Überfall auf einen Einkaufsmarkt in der Dieselstraße am Nachmittag des 2. August 2025 verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen einen Ermittlungserfolg. Zwischenzeitlich konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden, wovon sich einer bereits in Untersuchungshaft befindet.

Wie bereits berichtet, hatten zwei zunächst Unbekannte gegen 13 Uhr den Markt betreten und unter Vorhalt einer Pistole einen Kassierer zur Aushändigung von Bargeld genötigt. Anschließend war das Duo in Richtung Mühlkanal geflüchtet, wobei einer der Täter auch einen auf dem Kundenparkplatz eingreifenden Zeugen mit der Waffe bedroht hatte.

Seither arbeitete das Kriminalkommissariat Reutlingen intensiv an der Aufklärung des Verbrechens. Nachdem eine molekulargenetische Untersuchung einer gesicherten Spur eine Übereinstimmung mit der DNA eines einschlägig vorbestraften und unter Bewährung stehenden 25-Jährigen ergeben hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Haftbefehl gegen den Mann sowie einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Reutlingen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses Anfang Dezember 2025 beschlagnahmten die Ermittler Teile der mutmaßlichen Tatkleidung. Der 25-Jährige, der die deutsche sowie die russische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde am selben Tag festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Nun ist den Kriminalbeamten, im Anschluss an die Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen, die Identifizierung eines 20-jährigen mutmaßlichen Komplizen gelungen, da sich dort entsprechende Hinweise ergeben hatten. Mit einem weiteren Beschluss erfolgte die Durchsuchung bei dem Heranwachsenden, mit deutscher und griechischer Staatsangehörigkeit, in den vergangenen Tagen. Er befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen hierzu dauern weiterhin an.

Die Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge mit weiteren schweren Raubüberfällen im Stadtgebiet Reutlingen.

