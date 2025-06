Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand im Einfamilienhaus

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 03.06.2025, 08:30 Uhr, Friesenstraße (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand auf der Friesenstraße alarmiert. Ein Elektrogerät hatte sich entzündet und die Bewohner beim Frühstück überrascht. Der Eigentümer hatte umgehend einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher unternommen und das Feuer so eingedämmt. Die eintreffenden Kräfte erkundeten den betroffenen Bereich mit Pressluftatmern und führten weitere Löschmaßnahmen mittels Kleinlöschgerät durch. Parallel wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um das Gebäude zu entrauchen. Der Eigentümer wurde zur vorsorglichen Abklärung einer Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert. Ein Hund und zwei Katzen konnten vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine Bewohnerin in Sicherheit gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus wieder an die Bewohnerin übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Stephan Müller

