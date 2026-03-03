Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sexuelle Belästigung; Fahrzeugbrand; Hund eingesetzt; Einbruch in Fahrzeughalle; Dachstuhlbrand; Vorfahrtsmissachtung

Reutlingen (ots)

Zeugen zu sexuellen Belästigungen gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu zwei Fällen der sexuellen Belästigung, die sich jüngst in der Mauerstraße ereignet haben. Am Montagnachmittag war dort eine Jugendliche gegen 15.40 Uhr zu Fuß in Richtung Weinstraße unterwegs, als sich eine unbekannte männliche Person von hinten näherte, ihr auf das Gesäß schlug und in Richtung Metzgerstraße flüchtete. Auf Höhe von Gebäude Nr. 50 kam es dann am Dienstagvormittag, gegen 9.20 Uhr, zu einem ähnlichen Fall. Ein Unbekannter näherte sich einer Frau von hinten und berührte sie ebenfalls unsittlich, ehe er sich in Richtung Jos-Weiß-Straße entfernte. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich um ein und denselben Täter handeln. Dieser ist circa 160 bis 170 Zentimeter groß, hellhäutig und von normaler Statur. Er hat kurze dunkelblonde bzw. hellbraune Haare. In beiden Fällen war er mit einer dunklen Jacke bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Frickenhausen (ES): Fahrzeugbrand in Linsenhofen

Zu einem Fahrzeugbrand in Linsenhofen sind die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte der Lenker eines Renault Kangoo während der Fahrt starken Rauch aus dem Motorraum bemerkt und in der Neuffener Straße angehalten. Unmittelbar danach waren bereits Flammen erkennbar. Durch eine herbeieilende Zeugin konnte der Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers eingedämmt werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen vollends ab. Für die Dauer des Einsatzes sowie des Abtransports des in die Jahre gekommenen Autos war eine rund zweistündige Vollsperrung der Neuffener Straße erforderlich. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Wendlingen (ES): Bei Auseinandersetzung Hund eingesetzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen nach einer Tat am Montagabend in der Brückenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand beleidigte dort ein noch Unbekannter gegen 18.15 Uhr eine 35-Jährige mit ausländerfeindlichen Ausdrücken. Mit einem hinzukommenden 42-Jährigen entwickelte sich in der Folge eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte die Leine seines schwarzen, kniehohen Hundes losgelassen haben, worauf das Tier den 42-Jährigen in den Oberarm biss. Bereits kurz zuvor war der Hund auf den Mann zugesprungen, dabei vom Unbekannten aber noch zurückgehalten worden. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 42-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Täter, der zuvor wohl bereits in der Albstraße wahllos Passanten beleidigt hatte, entfernte sich mit seinem Tier über die Fabrikstraße in Richtung Lauter. Er ist circa 30 bis 40 Jahre alt und hat schwarze Haare, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Zur Tatzeit trug er einen Schnurrbart und war mit weißen Turnschuhen, einer schwarzen Jogginghose, einem schwarz-weißen Holzfällerhemd sowie einer schwarzen Weste bekleidet. Außerdem führte der Unbekannte einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, vom Unbekannten selbst beleidigt wurden oder Angaben zu diesem machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07024/92099-0 zu melden. (mr)

Kohlberg (ES): In Fahrzeughalle eingebrochen

Auf einem Betriebsgelände in der Philipp-Jakob-Manz-Straße hat in der Nacht zum Dienstag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wohl gegen ein Uhr drang der Unbekannte in das Gelände ein und zerstörte ein Fenster der dortigen Fahrzeughalle. Durch dieses gelangte der Täter ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde vom Einbrecher nichts entwendet. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (mr)

Starzach-Wachendorf (TÜ): Dachstuhlbrand

Zum Brand im Dachstuhl einer Scheune mit angebautem Wohnhaus sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag in die Frommenhauser Straße ausgerückt. Nach derzeitigem Stand war es dort gegen 14 Uhr offenbar in der Scheune zu einem Brand gekommen, der über das Dach auf den Dachstuhl des angebauten Wohnhauses übergegriffen hat. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst war die Hausbewohnerin von Nachbarn bereits alarmiert worden und hatte das Haus verlassen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz ist, dauern zur Stunde (Stand 17 Uhr) noch an. Zur Unterstützung der Feuerwehr und zum Aufspüren von Glutnestern unter dem Dach war auch eine Drohne der Polizei im Einsatz. Hinsichtlich der Brandursache oder zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Die Frommenhauser Straße (L392) ist derzeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt hat zu einem Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Im Ginkental / Lautlinger Straße ereignet hat. Eine 59-Jährige befuhr gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW Kombi die Lautlinger Sraße und übersah beim Einbiegen die 73-jährige Fahrradfahrerin auf dem parallel zur Straße Im Ginkental verlaufenden Radweg, so dass es zur Kollision kam. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. (jw)

