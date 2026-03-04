Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrunken auf E-Scooter; Autodiebstahl; Automatenaufbruch; Überfall auf Wettbüro

Reutlingen (ots)

Wannweil (RT): Unfall mit leichtverletztem Jugendlichen

Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Wannweiler Hauptstraße erlitten. Ein 66 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr mit Schrittgeschwindigkeit auf einer Ausfahrt in Richtung Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 15 Jahre alten Jugendlichen, der mit seinem E-Roller verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Jugendliche und touchierte hierbei noch ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich an der Unfallstelle um den Verletzten. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf 1.300 Euro geschätzt. (ms)

Owen (ES): Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Einen betrunkenen Roller-Lenker musste die Polizei am Dienstagabend in Owen aus dem Verkehr ziehen. Einer Polizeistreife fiel kurz vor 21.30 Uhr ein Mann auf einem E-Scooter in der Kirchheimer Straße auf, da an seinem Fahrzeug keine gültige Versicherungsplakette angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 45-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sieht jetzt entsprechenden Anzeigen entgegen. (ms)

Filderstadt (ES): Radfahrer mit Fußgänger kollidiert

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger ist es am Dienstagabend in Bernhausen gekommen. Gegen 18.30 Uhr stieß ein 63 Jahre alter Radler in der Bernhäuser Hauptstraße mit einem in der Fußgängerzone kreuzenden, 73-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Filderstadt (ES): Pkw-Diebstahl in Plattenhardt

In Plattenhardt ist in den vergangenen Tagen ein Auto gestohlen worden. In der Zeit zwischen Sonntag, 22.02.2026, und Dienstag, 03.03.2026, entwendete ein Unbekannter einen in der Mörikestraße geparkten BMW X5. Zur Tatzeit waren an dem Wagen die Kennzeichen W-GA 219 angebracht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 15 Uhr befuhr eine 37 Jahre alte Opel Astra-Fahrerin die Seelhausgasse und wollte anschließend nach links in die Kelternstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Radfahrer, der die Kelternstraße in Richtung Botanischer Garten befuhr. Infolge der Kollision stürzte der Mann und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Aufgrund der Kollision ist bei dem Fahrrad von einem Totalschaden auszugehen. Der Schaden am Auto, welches weiterhin fahrbereit war, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (nf)

Dettenhausen (TÜ): Jugendlicher beim Aufbrechen eines Automaten erwischt

Dank aufmerksamer Zeugen ist ein Jugendlicher am Dienstagabend beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten in Dettenhausen erwischt worden. Bewohner der Brückenstraße hörten kurz nach 20 Uhr laute Geräusche vor dem Haus und sahen, wie Jugendliche sich mit einer Flex an dem Automaten zu schaffen machten. Als die Täter einen der Zeugen bemerkten, ergriffen sie zunächst die Flucht. Beim Eintreffen der sofort verständigten Polizeibeamten am Tatort waren die Jugendlichen zurückgekehrt. Als sie den Streifenwagen sahen, rannten sie erneut in verschiedene Richtungen davon. Die Polizisten konnten einen 16-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und vorläufig festnehmen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach seinen Komplizen verlief erfolglos. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seinem Vater übergeben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Unfall auf Bundesstraße

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagmittag auf der B 296 ereignet. Kurz vor 14 Uhr war ein 23 Jahre alter Mann mit einem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße in Richtung Herrenberg unterwegs. An der Kreuzung mit der K 6916 wollte er einen Renault überholen und erkannte dabei offenbar zu spät, dass sich der 72-jährige Renault-Lenker bereits auf der Abbiegerspur befand und blinkte. Das Zweirad kollidierte mit dem Wagen, worauf der 23-Jährige stürzte. Die Verletzungen des Mannes wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der Mann war auf seiner Yamaha gegen 17.45 Uhr auf der Marienburger Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die Albrechtstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein anderes Fahrzeug, weshalb er auf den angrenzenden Radweg auswich und stürzte. Vom Rettungsdienst wurde der 28-Jährige ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Wettbüro in Tailfingen überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am späten Dienstagabend ein Wettbüro in der Goethestraße überfallen hat, fahndet das Kriminalkommissariat Balingen. Der nicht maskierte Mann hatte gegen 22:45 Uhr das Büro betreten und von einem Gast, den er wohl für einen Mitarbeiter hielt, unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld verlangt. Der Kunde ließ sich von der Verwechslung nicht einschüchtern und forderte den Kriminellen auf, das Wettbüro zu verlassen. Ohne Beute flüchtete er anschließend zu Fuß in Richtung des gegenüberliegenden Einkaufsmarktes. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Räuber wird als etwa 180 cm groß mit dunklem Vollbart und schwarzen Haaren beschrieben. Er war mit einem schwarzen Sweatpullover, einer schwarzen Jeanshose sowie einer schwarzen Baseballcap bekleidet. Dazu trug er ebenfalls schwarze Schuhe und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433 / 264-0 oder auch das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/ 955-0 entgegen. (ar)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell