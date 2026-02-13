PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Raubdelikt auf Tankstelle_ aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise und informiert Polizei

Hattingen (ots)

Zu einem Raubdelikt auf eine Tankstelle an der Burgaltendorfer Straße in Hattingen kam es am 12.2.2026, gegen 21:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein maskierter, augenscheinlich männlicher Täter die Tankstelle und forderte die Kassiererin auf die Kasse zu öffnen. Dabei führte er eine Tasche mit und zeigte ein Küchenmesser vor. Die Kassiererin kam umgehend der Aufforderung nach und legte Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich in den mitgeführten Beutel. Danach verließ der Täter umgehend die Tankstelle. Im Außenbereich bekam dies ein aufmerksamer Zeuge mit und ging noch hinter dem Täter her. Nachdem der Zeuge jedoch feststellte, dass der Täter ein Messer mit sich führte, brach er die Verfolgung ab und kontaktierte umgehend. die Polizei. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: circa 180 cm groß, auffallend blonde Haare, enge schwarze Hose, schwarze Softshelljacke, auffallend tiefe Stimme.

Zur Tatsache trug er eine schwarze Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Auch die mögliche Auswertung von Videomaterial ist Bestandteil der Ermittlungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ.

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

    POL-EN: Hattingen: 57-jähriger mit über 1,6 Promille unterwegs

    Hattingen (ots) - Am 11.2, gegen 8:00 Uhr stellten Kräfte der Polizei einen PKW der Marke Audi fest, welcher verbotswidrig in einer Bushaltestelle parkte. Der 57-jährige männliche Fahrer, welcher dort parkte wurde daraufhin von den Beamten angesprochen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der Hattinger alkoholische Getränke konsumiert hatte. Dieser ...

    POL-EN: Gevelsberg: Unfall beim Abbiegen_ Verursacher unter Drogeneinfluss

    Gevelsberg (ots) - Zu einem Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kam es am 11.02.2026, gegen 13:45 Uhr im Bereich der Einmündung Großer Markt/ Wasserstraße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 42-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw der Marke VW von der Straße Großer Markt in die Wasserstraße abzubiegen. Bei diesem Abiegevorgang übersah er ...

