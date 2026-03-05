Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Widerstand; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag im Bereich einer Gaststätte beim Bahnhof. Dort wurde ein 46-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 17.50 Uhr von drei Unbekannten nach Geld gefragt. Als der 46-Jährige dies verneint hatte, ergriff einer der Männer in dessen Jackentasche etwas Bargeld und schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio über die Straße Unter den Linden in Richtung Stadtmitte. Der Täter ist circa 170 Zentimeter groß und hellhäutig. Er hat mittellange Haare und war mit einer blauen Jacke, einer Jeanshose sowie einer blauen Mütze bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Hinter Auto auf die Straße gerannt

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag in der Straße Unterm Georgenberg ereignet. Gegen 16.20 Uhr trat dort ein Kind hinter einem geparkten Pkw hervor auf die Fahrbahn, worauf eine 59-jährige Pedelec-Lenkerin ein Ausweichmanöver einleitete. Dennoch streifte sie das Mädchen und kollidierte anschließend mit einem am linken Straßenrand stehenden Fahrzeug. Während das Kind außer einem erlittenen Schock nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt blieb, erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 1.200 Euro. (mr)

Hohenstein-Oberstetten (RT): Einbruch in Wohnhaus

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die am Mittwochmittag in ein Wohnhaus im Nelkenweg eingebrochen sind. Zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen über die Terrasse Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten sie in den Räumen die Schränke und Schubladen, wobei sie wohl auf Schmuck und Bargeld stießen, mit dem sie sich in der Folge unerkannt aus dem Staub machten. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Kindertagesstätte und SB-Kasse

In eine Kindertagesstätte in der Rohrer Straße im Stadtteil Oberaichen sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften sich die Kriminellen gegen 23.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft haben. Nachdem sie dort aber offenbar nichts Stehlenswertes gefunden hatten, hebelten sie in den Räumen der angrenzenden Sb-Kasse eine Türe auf, um wohl an den Geldautomaten zu gelangen. Als sie dabei den Alarm auslösten, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Gestohlen wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Auch der Automat blieb unbeschädigt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Lichtenwald (ES): Einbrüche in Grundschule und Kindergarten

Die Grundschule zwischen Thomashardt und Hegenlohe und der Kindergarten in der Straße Im Gänswasen sind von Mittwoch auf Donnerstag von unbekannten Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.50 Uhr schlugen die Kriminellen in der Schule ein Fenster ein und gelangten auf diesem Weg ins Innere des Gebäudes. Dort wurden eine Bürotür aufgehebelt und mehrere Rollcontainer nach Stehlenswertem durchsucht. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist nichts entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf schätzungsweise 15.000 Euro. In den Kindergarten ist zwischen 16.40 Uhr und sieben Uhr auf dieselbe Weise eingebrochen worden. Auch hier gab es augenscheinlich kein Stehlgut. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 6.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Plochingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Kirchheim/Teck (ES): Fußgänger von Auto erfasst

Am Dienstagmittag ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, fuhr eine 67-jährige Kia-Lenkerin gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße rückwärts aus einer Parklücke. Dabei touchierte der Wagen einen 77 Jahre alten Mann, der gerade am Auto vorbeigehen wollte. Der Senior stürzte daraufhin zu Boden. Durch die 67-Jährige wurde der Mann, der eine polizeiliche Unfallaufnahme wohl für nicht erforderlich hielt, ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde der Grad der Verletzung dann festgestellt. (mr)

Ostfildern (ES): Radfahrer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 17.40 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Ruiter Straße unterwegs und bog nach rechts in Richtung eines Pferdehofs ab. Unmittelbar danach wollte sie auf das Grundstück des Pferdehofs abbiegen, wobei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Radfahrer kam. Dieser stürzte über die Motorhaube zu Boden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Insgesamt dürfte sich der Schaden an den Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro belaufen. (mr)

Mössingen (TÜ): Brand in Pizzeria

Zu einem Brand ist es am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in einer Pizzeria in der Straße Ernwiesen in Belsen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Bereich der Theke aus, wobei die genaue Ursache noch nicht geklärt werden konnte. Möglicherweise könnte eine Mehrfachsteckdose mit dem Ausbruch in Zusammenhang stehen. Obwohl die Feuerwehr rasch Herrin der Lage war, könnte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. So war die Inneneinrichtung der Gaststätte durch die starke Rußentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch in die daruntergelegenen Umkleidekabinen des Sportheims war Rauch gedrungen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Nehren (TÜ): Kollision mit Ampelmast

Eine Autofahrerin ist nach der Kollision mit einem Ampelmast am Mittwochmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die 36 Jahre alte VW-Lenkerin war gegen 12.15 Uhr auf der Reutlinger Straße in Richtung Mössingen unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße fuhr sie wie andere Verkehrsteilnehmer an den rechten Fahrbahnrand, um einem von hinten heranfahrenden Rettungswagen auf Einsatzfahrt Platz zu schaffen. Das Rettungsfahrzeug blieb bis zum Umschalten der Ampel jedoch hinter der Fahrzeugschlange. Beim Wiederanfahren kollidierte die Frau wuchtig mit dem Ampelmast, weshalb sie nachfolgend zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an Pkw und Ampel auf circa 12.000 Euro belaufen. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt die Polizei seit Mittwochmittag gegen einen 54-Jährigen. Kurz vor 13 Uhr wurden die Beamten zum Bahnhof in Entringen gerufen, da es wegen eines Tickets zu Unstimmigkeiten zwischen dem Mann und einem Bahnmitarbeiter gekommen war. Auch gegenüber den Einsatzkräfte wollte sich der 54-Jährige nicht ausweisen. Gegen die anschließende Durchsuchung leistete er derart Widerstand, dass er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die später im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Außerdem beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten mit diversen Ausdrücken. Nach der Versorgung im Krankenhaus wurde der 54-Jährige aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik eingeliefert. Der Beschuldigte sieht zudem einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Jugendlicher bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ofterdingen erlitten. Der 14-Jährige überquerte gegen 17.30 Uhr fahrenderweise mit einem E-Scooter die Fahrbahn der Steinlachstraße hinter einem Gelenkbus. Ein von rechts kommender, 39 Jahre alter Pkw-Lenker konnte dadurch den Jugendlichen nicht erkennen und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 14-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Winterlingen (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 448 ereignet. Ein 48-Jähriger war gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße von Bitz herkommend in Richtung Winterlingen unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn bemerkte er zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abbremsen mussten. Der Mann krachte ins Heck des Wagens einer 24 Jahre alten Frau und schob diesen auf das Auto eines 33-Jährigen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Auseinandersetzung am Bahnhof

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen ist es am Mittwochabend auf dem Vorplatz des Balinger Bahnhofs gekommen. Zwei Männer waren aus bislang unbekannten Gründen gegen 18.15 Uhr in Streit geraten. In dessen Verlauf soll ein 34-Jähriger auf einen 44 Jahre alten Mann eingeschlagen haben. Dieser stürzte hierbei über einen Stuhl zu Boden. Anschließend soll eine 35-Jährige ebenfalls auf den am Boden liegenden 44-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem soll die Frau ihn mit einem Stuhl traktiert haben. Anschließend flüchtete das Paar, konnte jedoch von der Polizei im Rahmen der Fahndung hinter dem Busbahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Der Geschädigte musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Alle Beteiligten standen unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Schläger eingeleitet. (ms)

Haigerloch (ZAK): Rauchentwicklung in Wohnhaus

Zu einem Wohnhaus in der Meinradstraße sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, gerufen worden. Wie bislang bekannt ist, war es an der Pelletheizung wohl aufgrund eines technischen Defekts oder einer Störung zu einer Verpuffung und zu einer kurzzeitigen Entflammung der Isolierung gekommen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Anschließend durchlüfteten die Wehrleute das Gebäude. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Sie blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell