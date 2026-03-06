PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 297 bei Nürtingen-Neckarhausen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall auf B 297

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 297 zwischen Neckarhausen und Neckartailfingen hat eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verloren. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge war die Nissan-Lenkerin kurz vor neun Uhr auf der Bundesstraße von Neckartailfingen herkommend unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache kurz vor Neckarhausen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Scania-Sattelzug kollidierte, der von einem 29 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Dieser hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern. Der mit Erdaushub beladene Laster kippte in der Folge nach rechts auf einen parallel verlaufenden Radweg um. Beim Unfall erlitt die Autofahrerin, die im Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste, so schwere Verletzungen, dass sie trotz Reanimation und notärztlicher Erstversorgung noch vor Ort verstarb. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden. Der Lkw-Lenker wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Um ihn sowie eine Ersthelferin kümmerten sich Mitarbeitende der Psychosozialen Notfallversorgung. Für die Unfallaufnahme sowie die aufwändige Bergung des Lkw musste die B 297 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert aktuell (Stand 12.30 Uhr) noch an und dürfte sich bis in die Nachmittagsstunden ziehen. Der Verkehr wurde aus beiden Richtungen abgeleitet. Auch der total beschädigte Nissan, in dem sich zum Unfallzeitpunkt auch zwei Hunde befunden hatten, wurde abgeschleppt. Ein Tier wurde verletzt und an die Tierrettung übergeben. Einer vorläufigen Schätzung zufolge dürfte sich der Sachschaden insgesamt auf circa 90.000 Euro belaufen. Zu den verkehrspolizeilichen Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständigter hinzugezogen. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

