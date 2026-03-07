Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen; Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch; Widerstand gegen Polizeibeamte

Reutlingen (ots)

Führerschein nach Fahrzeugrennen sichergestellt

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Samstag gegen einen 18-Jährigen, nachdem er waghalsig in der Reutlinger Innenstadt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 00.35 Uhr wurde eine Polizeistreife im Begegnungsverkehr auf einen Mercedes-AMG G 63 in der Sondelfinger Straße aufmerksam, woraufhin das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Bereits während des Wendemanövers des Streifenwagens beschleunigte der Mercedes-Lenker sein hochmotorisiertes Fahrzeug in renntypischer Manier und bog auf die Schieferstraße in Richtung Tübingen ein. Hier fuhr der junge Mann mit weit überhöhter Geschwindigkeit, bevor er in die Sickenhäuser Straße abbog. Die verfolgende Streife konnte schlussendlich im Wohngebiet auf das Fahrzeug aufschließen und es in der Folge einer Verkehrskontrolle unterziehen. Den Führerschein des in der Probezeit befindlichen 18-Jährigen stellten die Polizeibeamten noch vor Ort sicher.

Pliezhausen (RT): Fahrzeug überschlagen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Freitagabend auf der Kreisstraße 6756 zwischen Pliezhausen und Gniebel gekommen. Gegen 21.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse die K 6756 in Richtung Gniebel, wo er in einer Linkskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Unmittelbar nach dem Überholmanöver kam der Mercedes-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über einen abfallenden Graben auf das angrenzende Feld. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, bevor es schlussendlich gegen einen dort abgestellten Lkw-Anhänger prallte. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich der 44-Jährige eigenständig aus dem Pkw befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, weshalb im Klinikum zudem eine Blutprobe erhoben wurde. Am Mercedes, welcher durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Schaden an dem geparkten Anhänger beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.

Reutlingen (RT): Pkw in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wannweiler Straße gekommen. Ein Skoda Roomster war kurz nachdem er geparkt wurde vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Fahrerin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug und blieb unverletzt. Die Feuerwehr, welche mit neun Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Metzingen (RT): Bei Einbruch gestört

Durch einen Anwohner wurden zwei Unbekannte gestört, die am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in einen Gebäudekomplex in der Florianstraße eingebrochen sind. Die Kriminellen hatten sich zuvor über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und im Inneren versucht, einen Tresor eines Gewerbebetriebs aufzubrechen. Außerdem gingen die Täter einen Geldausgabeautomaten einer Selbstbedienungsfiliale eines Geldinstituts an, welcher in dem Gebäude eingerichtet ist. Als der Zeuge auf die Täter aufmerksam wurde, sprach er sie an, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizisten

Im Rahmen von Einsatzmaßnahmen nach Streitigkeiten ist es am Freitagabend am Zentralen Omnibusbahnhof zu Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen gegenüber den eingesetzten Polizeikräften gekommen. Kurz nach 20 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Bahnhofsstraße gemeldet. Nachdem vor Ort diesbezüglich keine Feststellungen getroffen werden konnten, wurde im Verlauf der folgenden Fahndungsmaßnahmen, gegen 20.30 Uhr, ein 37-Jähriger am Busbahnhof gesichtet, welcher zuvor mutmaßlich an den Streitigkeiten beteiligt war. Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ, so dass er schließlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Dagegen wehrte sich der 37-Jährige massiv und verletzte einen Polizeibeamten im weiteren Verlauf durch einen Tritt leicht am Oberschenkel. Währenddessen mischte sich ein 34-Jähriger in die polizeilichen Maßnahmen in bedrohlicher und aggressiver Art und Weise ein, so dass dieser ebenfalls zu Boden gebracht und ein Diensthund eingesetzt werden musste. Hierbei erlitt der 34-Jährige leichte Verletzungen. Schließlich wurden beide Männer in Gewahrsam genommen. Der 37-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen, der 34-Jährige wurde nach medizinischer Versorgung stationär in einer psychiatrischen Fachklinik aufgenommen.

Hochdorf (ES): Rauchender Kühlschrank führt zu Feuerwehreinsatz

Zu einem gemeldeten Kühlschrankbrand in einem Mehrfamilienhaus sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagnachmittag in die Kirchheimer Straße ausgerückt. Gegen 16.50 Uhr kam es nach Reinigungsarbeiten an einem Kühlschrank in der Erdgeschosswohnung zu einer Rauchentwicklung, woraufhin der 58-jährige Bewohner umgehend die Stromversorgung unterbrach und sich ins Freie begab. Durch die Feuerwehr wurde das schmorende Elektrogerät aus der Küchenzeile herausgenommen und so ein offenes Feuer verhindert. Nach der Belüftung der Küche konnten die Einsatzmaßnahmen gegen 17.35 Uhr beendet werden. Durch den Schmorbrand wurde der Kühlschrank beschädigt sowie die dahinter befindliche Küchenwand in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Nürtingen und Filderstadt (ES): Unsichere Fahrweise mit Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Die Polizeireviere Nürtingen und Filderstadt haben Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Senior am Freitagabend vermutlich mehrere Schäden mit seinem Fahrzeug verursacht hat. Gegen 21 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei mit, dass ein Mercedes C 180 mit einem platten Vorderreifen von der Inselstraße in Nürtingen auf die Oberboihinger Straße einbog und die Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzte. Hierbei fuhr er laut der Zeugin starke Schlangenlinien, missachtete die Vorfahrt an einem Kreisverkehr und geriet im Bereich des Bahnhofs in den Gegenverkehr. Die Polizei konnte den Mercedes in der Neuffener Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 94-jährige Fahrer stark verwirrt und körperlich eingeschränkt war. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, der Mercedes wurde abgeschleppt. Nach bisherigen Ermittlungen startete der 94-Jährige die Fahrt in Filderstadt und verursachte gegen 19 Uhr bereits einen Auffahrunfall im Bereich des Flughafentunnels, bei welchem er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Aufgrund von Spuren auf der Fahrbahn konnte die Strecke dahingehend rekonstruiert werden, dass der Mercedes auch im Bereich Unterensingen unterwegs war. Am Pkw konnten frische Schäden festgestellt werden, die bislang noch keinen Unfällen zugeordnet werden konnten. Zeugen, die durch die Fahrweise des Seniors gefährdet wurden oder Angaben zu möglichen Unfällen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.

Gomaringen (TÜ): Kind von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Härtenstraße erlitten. Ein 29-Jähriger war gegen 16 Uhr mit einem Transporter in Richtung Immenhausen unterwegs, als kurz vor dem Ortsende aus seiner Sicht von rechts ein achtjähriger Junge beim Spielen hinter einem parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn rannte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Pkw-Lenker einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Der Junge wurde nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der unfallbeteiligte Transporter überladen war, entsprechende Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt.

Dußlingen (TÜ): Grünfläche in Brand geraten

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen nach einem Flächenbrand am Freitagabend in der Blumenstraße, oberhalb des Südportals vom Tunnel Dußlingen, aufgenommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner meldeten den Brand gegen 18 Uhr. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte, konnte die etwa 10 Quadratmeter große Fläche rasch ablöschen. Laut einer Zeugin hielten sich mehrere Jugendliche zuvor in dem Bereich auf. Inwieweit hier ein Zusammenhang mit dem Brandgeschehen besteht, ist aktuell noch nicht bekannt.

Haigerloch (ZAK): Frontalkollision auf der B 463

Am Freitagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 463 zwischen Haigerloch und der Abzweigung Gruol zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Opel Corsa die B 463 von Haigerloch kommend in Richtung Empfingen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Seat Leon eines 30-Jährigen zusammenstieß. Im weiteren Verlauf kollidierte der Opel noch mit der Leitplanke bevor er zum Endstand kam. Beide Fahrzeuglenker sowie die 27-jährige Beifahrerin im Seat wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 30.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Berge- und Reinigungsarbeiten für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Hierbei war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

