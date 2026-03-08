POL-RT: Festnahme einer Person, Verkehrskontrolllen aufgrund Tuningtreffens, mehrere Verkehrsunfälle mit teils hohem Sachschaden, Auseinanderstezung im Straßenverkehr, Private Feier ausgeufert

Polizeipräsidium Reutlingen

Walddorfhäslach (RT): Person festgenommen

Am Samstagabend ist ein 23-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl bestand, dingfest gemacht worden, als er mit seinem Fahrzeug auf der Stuttgarter Straße liegengeblieben ist. Dem Polizeirevier Reutlingen wurde gegen 19 Uhr ein gefährlich stehender Pkw auf der Stuttgarter Straße gemeldet. Nachdem die Streifenwagenbesatzung den BMW an der Örtlichkeit festgestellt hatte, kam der Fahrzeuglenker nach kurzer Zeit hinzu und gab an, dass der Tank seines Fahrzeugs leer gegangen sei. Eine Überprüfung der Person im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 23-Jährige wegen einer Verkehrsstraftat gesucht wurde. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Polizeirevier Reutlingen. Das Fahrzeug wurde zuvor noch verkehrsgerecht abgestellt. Hierbei konnten noch Fälschungsmerkmale an den angebrachten Kennzeichen des BMWs festgestellt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Metzingen (RT): Unfall zwischen Mountainbike und Pkw

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Mountainbike und einem Pkw, der sich am Samstagnachmittag auf der Reutlinger Straße in Metzingen ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Mountainbike die Reutlinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Eichbergstraße wollte er auf Grund des dortigen Gefälles sein Fahrrad abbremsen. Vermutlich auf Grund von Verschleiß an den Bremsen verzögerte das Mountainbike jedoch nicht richtig und es kam zur Kollision mit einem VW Passat eines 53-Jährigen. Bei der Kollision wurde der 15-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach notfallmedizinischer Erstversorgung seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Eningen unter Achalm (RT): Verkehrskontrollen anlässlich eines Treffens der Tuningszene

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen haben am Samstagabend unter der Leitung der Verkehrspolizei Fahrzeugkontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning durchgeführt. Hierzu wurde gegen 21.15 Uhr bis zu 100 Fahrzeuge und circa 200 Personen auf dem Parkplatz an der Arbach-Sporthalle einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt stellten die Polizisten an sechs Fahrzeugen unzulässige technische Veränderungen fest, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. An zwei der Fahrzeuge konnten so gravierende Veränderungen festgestellt werden, dass sie die Fahrt nicht mehr fortsetzen durften und von Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Es wurden entsprechende Anzeigen und Mängelberichte gefertigt. Auf Grund vorangegangenen Lärmbelästigungen wurden den anwesenden Personen Platzverweise erteilt, welchen diesen auch nachkamen.

Nürtingen (ES): Sekundenschlaf führt zu Unfall

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nürtingen gekommen. Gegen 00.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Touran die Werastraße in Richtung Nürtinger Innenstadt. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Mercedes AMG und einem Ford Kuga. Während der Unfallaufnahme äußerte der 19-Jährige gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten, dass er mutmaßlich kurzzeitig eingeschlafen sei und dies die Ursache für den Unfall gewesen sei. Auf Grund dessen ermittelt das Polizeirevier Nürtingen wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 19-Jährigen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.500 Euro.

Weilheim an der Teck (ES): Taxifahrgast verursacht Unfall

Am Samstagmorgen ist es in der Lerchenstraße in Weilheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Taxi von der Fahrbahn abkam und im weiteren Verlauf mit vier geparkten Fahrzeugen kollidierte. Gegen 4.30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Taxi der Marke VW die Lerchenstraße in Weilheim. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 46 Jahre alter Fahrgast, der zunächst schlief. Als der Fahrgast erwachte, griff dieser aus unbekanntem Grund dem Taxifahrer unvermittelt an den rechten Arm und zog an diesem. Dies hatte zur Folge, dass das Taxi nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Fahrgast deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcomattest erbrachte einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der Taxifahrer und der alkoholisierte Fahrgast wurden durch das Unfallgeschehen nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des entstandenen Sachschadens dauern an. Das Taxi sowie ein geparkter Fiat wurden so stark beschädigt, dass sie jeweils abgeschleppt werden mussten.

Kirchheim unter Teck (ES): Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagmittag an einer Tankstelle in der Straße "Im Haag" in Kirchheim unter Teck gekommen. Die beiden Fahrzeuglenker im Alter von 29 und 43 Jahren waren gegen 12.20 Uhr mit ihren Pkw auf der Autobahn A8 unterwegs, als es aufgrund eines gefährlichen Fahrmanövers zu Meinungsverschiedenheiten kam. Beide Beteiligten verließen die Autobahn und fuhren auf das Gelände einer nahegelegene Tankstelle. Dort gingen die Kontrahenten nach einem kurzen Wortgefecht aufeinander los. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung fielen auch einige Beleidigungen. Sowohl der 29-Jährige als auch der 43-Jährige zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen übernommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ) Wasserrohrbruch in Lebensmittelgeschäft

Zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einem Lebensmittelgeschäft in der Tübinger Straße sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Samstagabend gegen 18.15 Uhr ausgerückt. Durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann vor Ort war, konnte festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage aufgrund eines Wasserrohrbruchs ausgelöst hatte. Während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste das Lebensmittelgeschäft durch die Einsatzkräfte der Polizei vollständig geräumt und abgesperrt werden. Der Verkehr musste ebenfalls umgeleitet werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach erster Einschätzung entstand kein Sachschaden.

Hechingen (ZAK): Private Feier läuft aus dem Ruder

Am späten Samstagabend ist das Polizeirevier Hechingen zu einer ausufernden Feier in der Straße "Im Etzental" ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Reutlingen mehrere Hinweise über eine lautstarke und ausartende private Feier ein. Teilweise gab es auch Informationen, dass Gäste Gegenstände herumgeworfen haben sollen. Die eingesetzten Streifenbesatzungen stellten vor Ort fest, dass der 18-jährige Gastgeber lediglich circa 30 Personen zu seiner Geburtstagsparty eingeladen hatte. Die Feiergemeinde wuchs jedoch im Verlaufe des Abends unerwünscht auf ungefähr 180 Personen an. Die ungebetenen Gäste konnten nach Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen, unter anderem auch einer Besatzung der Polizeihundeführerstaffel, mittels Lautsprecherdurchsagen zum Verlassen der Örtlichkeit bewegt werden. Gegen 23 Uhr konnte schlussendlich die Nachtruhe wieder vollständig hergestellt werden. Zu Beschädigungen kam es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

