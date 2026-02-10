Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Pkws brennen in der Nacht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

In der Nacht um 01:02 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu zwei brennenden Pkws in der Itagstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor brannten im Bereich des Motors in Vollbrand. Die Gefahr einer Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge bestand nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell