FW Celle: Zwei Pkws brennen in der Nacht
Celle (ots)
In der Nacht um 01:02 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu zwei brennenden Pkws in der Itagstraße alarmiert.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor brannten im Bereich des Motors in Vollbrand. Die Gefahr einer Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge bestand nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.
Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell