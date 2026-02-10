PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Pkws brennen in der Nacht

FW Celle: Zwei Pkws brennen in der Nacht
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

In der Nacht um 01:02 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu zwei brennenden Pkws in der Itagstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Zwei Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor brannten im Bereich des Motors in Vollbrand. Die Gefahr einer Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge bestand nicht. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren