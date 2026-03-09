Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24 Jahre alten Mann, der in dringendem Verdacht steht, seine gleichaltrige Bekannte am Sonntagmorgen auf dem Wendlinger Bahnhof mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt zu haben, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach ein Uhr, war die Polizei von Zeugen verständigt worden, weil es im Zug von Kirchheim nach Wendlingen zwischen dem 24-Jährigen und seiner Begleiterin zunächst zu verbalen Streitigkeiten und in der Folge auch zu Handgreiflichkeiten und Bedrohungen gegenüber der Frau gekommen sein soll. Am Wendlinger Bahnhof konnten beide angetroffen und der Sachverhalt aufgenommen werden. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde dem 24-Jährigen ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch Folge leistete. Gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der Beschuldigte wieder zum Bahnhof zurückgekehrt war. Im weiteren Verlauf soll er die Frau zunächst mit einem Stein angegriffen und als sie zu Boden sank auch mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten und sie dadurch erheblich verletzt haben. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es der Frau auf den angrenzenden Busbahnhof zu flüchten, wo der 24-Jährige erneute versucht haben soll, die Frau mit einer abgebrochenen Glasflasche anzugreifen, bis er von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten noch mit der Glasflasche in der Hand angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte.

Der polizeibekannte und vorbestrafte deutsche Staatsangehörige wurde am Montagnachmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell