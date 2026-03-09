Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüch in Wohnhaus und Wertstoffhof; Brände in Wohnung und von Motorroller

Bad Urach (RT): Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Metzingen sucht unter Telefon 07123/924-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmorgen ein Jugendlicher in Bad Urach verletzt worden ist. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr gegen 7.20 Uhr trotz Durchfahrtsverbots die Eckisstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden, 15 Jahre alten Jugendlichen, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Der Unfallverursacher hielt im Anschluss kurz an, zeigte dem 15-Jährigen eine beleidigende Geste und fuhr anschließend weiter. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen oder silbernen Pkw-Kombi mit bayerischem Kennzeichen beginnend mit einem N. Der Jugendliche musste sich im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

Plochingen (ES): In Recyclinghof eingebrochen

Auf das Betriebsgelände eines Recyclinghofs ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 13.10 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter auf das Gelände der Deponie Weißer Stein ein. Dort öffnete er gewaltsam ein Fenster des Betriebsgebäudes und entwendete aus dem Inneren etwas Bargeld. Weiterhin ließ er eine Flex mitgehen und montierte von den Gebäuden auf dem Gelände Dachrinnen sowie die Fallrohre aus Kupfer ab und nahm diese ebenfalls mit. Über die konkrete Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Weilheim/Teck (ES): Motorroller in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Motorrollers am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Lindenbrücke an der L1200 gewesen sein. Gegen 14.20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert worden, die die Flammen entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Polizei stand der Roller bereits in Vollbrand. Mittels eines bordeigenen Feuerlöschers konnte der Brand durch die Polizeibeamten rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, übernahm die erforderlichen Nachlöscharbeiten, sodass auch eine Gefahr für das trockene Buschwerk am Abstellort beseitigt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (cw)

Owen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Montagmorgen im Tiefenbachtal ereignet. Der 36-jährige Fahrer eines Lkw befuhr gegen 09.30 Uhr die Zufahrt von der Deponie Blumentobel kommend in Richtung der K 1243, um in diese nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige BMW-Lenkerin, die in Richtung Nürtingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die 58-Jährige leichte Verletzungen zu zog. Sie musste daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem nicht mehr fahrbereiten BMW entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Der Schaden an dem Lkw kann mit ungefähr 2.000 Euro beziffert werden. Die Straßenmeisterei wurde zur Reinigung von herumliegenden Glassplittern hinzugezogen. (ar)

Tübingen (TÜ): Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mussten die Rettungskräfte am Montagmorgen in die Tübinger Gartenstadt ausrücken. Gegen 6.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache in der Wohnung das Feuer ausgebrochen. Da die Wohnungstür offen stand, drang der Rauch in das Treppenhaus und machte dieses unbegehbar. Die Feuerwehr musste daraufhin mehrere Bewohner mit der Drehleiter aus dem Gebäude retten. Ersten Erkenntnissen nach waren alle Personen unverletzt geblieben. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Kusterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Konradstraße im Ortsteil Jettenburg ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Sonntagmittag verschaffte sich ein Krimineller über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck. Das Polizeirevier Tübingen hat unter Hinzuziehung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

