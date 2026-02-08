Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Am gestrigen Samstag (07.02.2026) fielen zwei 27-jährige Autofahrer durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf der Haunstetter Straße ins Auge. Die Polizei stoppte die beiden Männer schließlich.

Gegen 21.30 Uhr stellte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer die beiden 27-Jährigen fest, als diese mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der Haunstetter Straße / Schertlinstraße unterwegs waren. Zudem gerieten die Fahrzeuge aufgrund von Überholversuchen und riskanten Fahrmanövern mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Ein BMW-Fahrer musste dadurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beamten kontrollierten die Männer anschließend in der Flachsstraße, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten die Führerscheine.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden - insbesondere der betroffene BMW-Fahrer -, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Die beiden 27-Jährigen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell