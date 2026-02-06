Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versammlung in Augsburger Innenstadt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (06.02.2026) fand eine vorab angemeldete und sich fortbewegende Versammlung zum Thema "Gegen die Hausdurchsuchung im City Club vergangenes Wochenende, und für eine Lebendige Jugend und Subkultur in Augsburg" statt, die von der Polizei, wie in solchen Fällen üblich, begleitet wurde. Auch Kommunikationsbeamte der Polizei waren vor Ort eingesetzt. Wie angemeldet bewegte sich die Versammlung ab 19.30 Uhr vom Moritzplatz durch die Augsburger Innenstadt zum Königsplatz Es kam temporär zu Straßensperrungen und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen. Auch der öffentliche Personennahverkehr war kurzzeitig von Einschränkungen betroffen. Die Versammlung endete ohne nennenswerte Vorkommnisse um 20:45 Uhr. In der Spitze zählte die Polizei bis zu 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

